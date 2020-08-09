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09.08.2020 00:01
Рубрика: Общество

В августе сорок пятого

75 лет назад началась война между СССР и Японией. И продлилась две недели
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 172(8226)
8 августа наш нарком иностранных дел Вячеслав Молотов заявил японскому послу Наотакэ Сато: СССР с 9 августа считает себя в состоянии войны с Японией.
Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту линкора "Миссури". От Советского Союза капитуляцию принимал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. Фото: РИА Новости Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту линкора "Миссури". От Советского Союза капитуляцию принимал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. Фото: РИА Новости
Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту линкора "Миссури". От Советского Союза капитуляцию принимал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. Фото: РИА Новости

14 августа император Японии объявил подданным о решении прекратить войну, упомянув о применении противником "супербомбы". Еще через двое суток император обнародовал "Рескрипт солдатам и матросам", где указал на иную причину капитуляции: против нас в войну вступил Советский Союз, сопротивление бессмысленно.
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Приказ сдаваться не все японские военные захотели услышать. Младший лейтенант Хироо Онода с двумя солдатами сражались еще три десятилетия, убив 30 и ранив более сотни военных и гражданских. Сдался Онода лишь после того, как в Японии нашли его командира, привезли на Филиппины, где тот приказал лейтенанту сложить оружие. Вообще-то безумие: люди уже летают в космос, а по джунглям с окровавленным мечом бегает японец, а филиппинская армия с полицией не может с ним справиться. Что дает представление о японском духе.

Впрочем, это не наша история. Туда, где ступал сапог нашего бойца и морпеха, никакие японские лейтенанты-фанатики уже не бегали. Ни с мечами, ни без.

С началом Маньчжурской операции, 16 августа, командующий Квантунской армии генерал Ямада Отодзо приказал своей армии сдаться (но боевые действия продолжались еще несколько дней). А Южно-Сахалинскую операцию мы завершили 25 августа.

Гибель империи

Красная армия с монголами-союзниками освободили от японцев и их марионеток Маньчжурию, северные районы Кореи, Южный Сахалин, провели десанты на острова Курильской гряды.

Японский офицер Онода воевал в джунглях Филиппин аж до весны 1974 года. На территориях, освобожденных РККА, таких "партизан" не было и не могло быть. Фото: REUTERS

Наш противник - 700-тысячная японская Квантунская армия, еще треть миллиона штыков были у Маньчжоу-го и Мэнцзяна, но таких государств уже нет на карте. С нашей стороны - 1,7 млн солдат, преимущество в самолетах, артиллерии, танках. Но воевали мы не пехотой и броней, а умом. Маршал Василевский уже приказал двум дивизиям провести десанты и оккупировать половину Хоккайдо. Но Сталин остановил десанты. Во избежание конфликта с союзниками.

Я вам объявляю войну

Худшее, что сегодня мы можем сделать - попытаться уклоняться от острых тем. Например, непростой вопрос: почему Япония не напала на нас в 1941-м (а Гитлер на это рассчитывал), а мы в августе 1945-го объявили им войну?

А действительно - почему? Без претензии на истину в последней инстанции выскажу свое мнение. Не напали по двум причинам. Первая: Халхин-Гол. Мы о тех событиях знаем в основном по задорной песне из фильма "Трактористы". Вслед за Николаем Крючковым вся страна запела о том, как "Летели наземь самураи". Хороший фильм и духоподъемная песня. А главное, все правда. Японские войска у Халхин-Гола возглавлял Мититаро Комацубара. Переосмыслив пережитое, осенью 1940 года он покончил с собой. А для нашего Жукова Халхин-Гол стал началом карьеры "маршала победы".

Один японец воевал до 1974 года. Но там, где ступал сапог нашего бойца, самураи шустро сдавали мечи

Учтите, что Халхин-Гол - это монгольская земля. А уж как русские будут биться за свою, японцы уже стали догадываться.

Вторая причина: империя ждала, когда мы истечем кровью в схватке с Германией. Японский военный министр генерал Тодзио на совещании кабинета в присутствии императора заявлял, что нападать они должны тогда, когда "Советский Союз будет готов упасть подобно спелой сливе".

СССР не пал. А контрнаступление под Москвой многих отрезвило. "Слива" оказалась крепким орешком. И упадет ли - еще вопрос. А получить от нас в тыкву - перспектива была более чем вероятная. Простите за фруктово-овощную неполиткорректность. Но Тодзио первый начал.

Ну а что касается событий августа 1945 года, то тут история в переосмыслении не нуждается. Мы дали обещание союзникам вступить в войну с Японией в Тегеране, где Сталин встречался с Черчиллем и Рузвельтом. А в феврале 1945-го в Ялте главы СССР, США и Англии подписали соглашение о том, что Советский Союз начнет боевые действия против Японии через 2-3 месяца после капитуляции Германии.

Наверное, по-другому и быть не могло. Была ось зла: Берлин - Рим - Токио. Рим пал, за ним Берлин. В конце лета 1945-го пришло время пасть Токио.

Руководил Маньчжурской операцией, которую считают одной из самых блестящих в истории Второй мировой войны, маршал Александр Василевский (слева). Квантунская армия была разгромлена, ее командующий генерал Ямада Отодзо попал в плен. До 1956 года отбывал срок в лагерях СССР и Китая, был помилован в возрасте 75 лет. Умер в Японии. Фото: В.Земский/ ТАСС

Подводная лодка на сопках Маньчжурии

Среднестатистический россиянин знает историю войны с Германией. Но что касается последней нашей войны с Японией - все не так. В головах какая-то ядерная смесь из мифов, слухов, реальных и искаженных фактов.

Японцы - они как бы сплошь самураи и фанатики: воевали без танков, свою жизнь не ценили, а камикадзе - те вообще своих невест брали в последний полет...

Я не шучу. О "невестах камикадзе в белых платьях" в кабине одноместных "Зеро" читал в серьезных изданиях, неловко даже сказать, в каких именно. Хотя авторы - вроде бы уважаемые люди, которые должны знать, что камикадзе никого с собой в последний полет не брали. Тем более женщин. Не было такой традиции.

Между тем японская армия была настолько фантастической, колоритной, местами безумной, что в приукрашивании не нуждается. Простой пример. Вот скажите, как поступит флот, если ему необходима поддержка сухопутных сил и авиации?

Запросит их у своих Сухопутных войск и ВВС. Так все делают.

Ну а что сделает армия, если ей нужно высадить десант или перевезти морем войска? Разумеется, отправит заявку на десантные суда и корабли эскорта командованию ВМС. А как иначе...

И так во всем мире.

Но только не в Японии. Флот и армия там ненавидели друг друга с самурайской яростью. И снобизмом. Все воевали отдельно и сами по себе. Адмиралы считали ниже своего достоинства о чем-либо просить армию, поэтому если нуждались в самолетах и бронетехнике, то разрабатывали их сами. Японская армия поступала аналогично: строила для себя корабли, вплоть до эскортных авианосцев.

Вслушайтесь: авианосец сухопутных сил! О господи!..

Флотские в фантазии не отставали от пехоты: они смастерили для себя гусеничный торпедоносец. Самое смешное: получилось, и очень даже неплохо.

Фото: Getty Images
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Но зачем он? А японцы не знали, как топить огромные американские эскадры, базирующиеся в лагунах на Тихом океане. Субмарина в лагуну не могла войти, налеты бомбардировщиков американцы довольно эффективно отражали. Тогда компания "Мицубиси" предложила чудо техники: корпус - от бронетранспортера, дизельный двигатель в 115 л.с. - от плавающего танка, подвеска - от тяжелого сухопутного танка. Назвали "Ка-Тсу". Вес - 16 тонн, вооружение - два 13-мм пулемета и две 450-мм торпеды. Скорость по суше до 20 км/ч, на воде до 9 км/ч. Для их доставки приспособили пять подлодок. В подводном положении (двигатель "Ка-Тсу" был в герметичной капсуле) они доставлялись к вражеским кораблям. Подлодка всплывала, выпускала амфибии, те выбиралась на сушу, пробивались через джунгли к лагуне, опять уходили на воду и выпускали торпеды по целям.

Весной 1944 года запустили в серию, хотели собрать 400 таких машин. Но вскоре стало ясно, что нападать на чужие базы Япония не в состоянии. Свои бы как-то защитить. Тогда решили укомплектовать их экипажами из смертников с приказом топить все, что приближается к Японии. Но не успели. В 1945-м "Ка-Тсу" достались американцам.

Все из-за того что наши с невероятной быстротой уничтожили Квантунскую армию. Если бы миллион ее бойцов перебросили из Китая в Японию, то война затянулась бы на годы. И две американские ядерные бомбы не могли ничего изменить. Потребовались бы новые ядерные удары, погибли бы миллионы солдат и гражданских...

Но вернемся к технике. В Музее Победы в Москве есть еще один экземпляр японской инженерной мысли: плавающий танк "Ка-Ми". Довольно интересная конструкция - два понтона позволяли держаться 12,5-тонному танку на плаву даже при легком шторме. Носовой понтон состоит из двух симметричных половин. Экипаж, выведя машину на берег, не покидая танка, эти понтоны сбрасывал. Половинки отваливались в разные стороны, что позволяло не тратить время на их объезд. Все продумано до мелочей. Вооружение: 37-мм пушка и 7,7-мм пулемет. Два гребных винта обеспечивали на воде скорость до 10 км/ч. На суше - до 37 км/ч.

Всего изготовили 180 шт. Несколько танков наши взяли в качестве боевых трофеев.

Минута молчания: красноармейцы в августе 1945 года на братском кладбище русских воинов - защитников Порт-Артура в 1904-1905 годах. Фото: РИА Новости

Были и японские танки без выдумки и фантазии. За всю войну они выпустили не более 5 тыс. танков. Это мало. Но японцы слишком увлеклись линкорами, авианосцами и океанскими субмаринами, строили много самолетов. На другое им просто не хватало ресурсов.

Для сравнения: Т-34 за годы войны произвели почти 58 тысяч. Американцы - 49 тысяч своих "Шерманов".

При этом японские танки были по сравнению с нашими и американскими слабыми: и по броне, по двигателю, по вооружению. Более-менее приличный танк они создали лишь в 1944 году: "Чи-ну" с 75-мм пушкой, чей снаряд пробивал с 1 км 65 мм брони. Но произвели их всего 60. Больше не успели, война закончилась.

А танкистов в Японии уважали. Рядовых готовили два года. Офицеров-танкистов брали из пехоты или кавалерии и полгода учили. Есть достоверные сведения, что в танке каждый офицер-танкист хранил меч.

Брат мой, враг мой, самурай

Все ли знают, кто поставил первый памятник павшим защитникам легендарного Порт-Артура?

Представьте себе: японское правительство, и на свои деньги. И русское кладбище, хоть и уменьшив территориально, японцы сохранили, возведя там воинский мемориал как дань героизму наших солдат. На его открытии 54-летний японский генерал Марэсукэ Ноги, штурмовавший Порт-Артур, сказал трогательные слова в адрес русских героев. Для понимания ситуации: этот генерал посчитал, что его войска понесли слишком большие потери, и попросил императора разрешить ему совершить само­убийство. Получил отказ. Дождался смерти императора и, считая себя свободным от клятвы верности, покончил жизнь самоубийством. Но это произойдет позже. А в Порт-Артуре, открывая мемориал, генерал плакал. И приказал над русскими могилами приспустить японское знамя.

Невест камикадзе в полет не брали. Но авианосцы у японской пехоты были

Да, вот еще: в боях с русскими генерал потерял двух сыновей...

Другая история, очень личная. В школе во время летних каникул я устроился на месяц на работу: помощником пасечника. Так в конце 1970-х было принято. Но через месяц уйти с пасеки не смог и проработал до 1 сентября. Пасечник, Михаил Бабин, был фронтовиком. В 1945 году его призвали в армию, но на войну с Германией не успел. Отправили воевать с Японией. Собственно, из-за его рассказов я и провел лето на пасеке.

Перескажу один эпизод.

Рядовой Бабин, как любой солдат, вез с войны трофей. А именно: книгу. Обложка из кожи, рисунки - глаз не оторвать. Он ее часто рассматривал: конечно, в основном картинки, смысл иероглифов был неясен. И вот как-то к нему подошел пленный японец и жестами попросил ему отдать книгу. Что-то быстро и много говорил на своем языке, умолял.

"Предлагал купить или поменяться?" - вежливо спросил я шефа. "Да нет, за просто так" - "И что, было не жалко?" - "Еще как жалко! Но он же так умолял, кланялся, благодарил..."

Собственно, я сейчас не о книге. И не о трофеях. И даже не о поклонах. А о том, что вот уже две войны мы закончили, сумев не ожесточиться сердцами. Да, в бою убивали друг друга.

Фото: РИА Новости
13 июля 1944 года Красная армия освободила Вильнюс

Но это в бою.

И после войны остались притензии, а куда ж без них.

Но как только стихала канонада, то быстро пропадало чувство ненависти. Уносилось волшебными тихоокеанскими бризами.

Честно говоря, я даже не знаю, сколько раз всего мы с Японией воевали. Пусть историки ведут учет и контроль. Но по-моему, есть все-таки надежда, что летом 1945-го была последняя война наших народов. Не в плане того, что последняя по счету. Последняя в смысле: совсем-совсем.

Конкретно

Если жить надоело

Всех японских смертников мы называем "камикадзе". Но если смертник управлял катером, набитым взрывчаткой, то он "синъе токкотай". Если вел торпеду-кайтэн, то - "тэйсинтай". Так же называли смертников-пехотинцев, которые подрывали технику, артиллерию и вражеских офицеров. "Фукурю" - водолазы-смертники.

А "камикадзе" - это летчики.

Кстати

В 1934 году в Японии разработали 8-мм пистолет "Намбу Тип 94" (на фото). Слывет самым уродливым пистолетом мира. Назван в честь создателя, генерала Кидзиро Намбу. Неточный, ненадежный, выстрел мог произойти без нажатия на спусковой крючок. Но именно из-за уродливости и малой серии (71 тыс. штук) сегодня пользуется колоссальным спросом среди коллекционеров.

Фото: wikipedia.org

Трофейную технику СССР передавал Китаю. Поэтому Народно-освободительная армия Китая в Пекин торжественно вступала на японских танках.

Японский флот имел 174 подводные лодки, часть из которых была... авианосцами. Гидропланы E14Y1 "Глен" стояли в водонепроницаемых ангарах, на подготовку к их вылету уходило всего от 6 до 15 минут. Взлетали с катапульты. Дальность полета - 900 км, скорость - 250 км/ч. Вооружение слабое: две бомбы по 30 кг.

В конце войны японцы создали мощный ударный гидросамолет M6AI "Сейран": дальность полета - 1,2 тыс. км, скорость - 480 км/ч, нес торпеду. Предназначен для подводных авианосцев сверхдальнего действия типа I-400. Успели построить лишь три десятка "Сейранов", и только упрощенных: берегового базирования. В бой их бросить не успели.

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