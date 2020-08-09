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09.08.2020 11:06
Рубрика: В мире

Аборигены не пропустят байкеров на их слет в Южной Дакоте

Текст: Максим Макарычев

Тысячи байкеров, которые направляются на свой десятидневный слет в городке Стерджис в Южной Дакоте, не будут пропущены через контрольно-пропускные пункты на землях племени Су Шайенн Ривер, сообщил в субботу представитель группы коренных американцев.

Фото: Getty Images via AFP
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Власти штата в ответ заявили, что действия вождей семи племен являются незаконными. Американские аборигены опасаются того, что проезд через племенную территорию до 250 тысяч байкеров может привести к массовой вспышке пандемии коронавируса у этой уязвимой категории американцев.

Представитель племени сообщил Guardian, что только служебные автомобили и машины скорой помощи будут пропущены через контрольно-пропускные пункты на территорию резервации. На период слета байкеров также запрещен проезд некоммерческих транспортных средств с номерами Южной Дакоты. Другие племена в регионе, в том числе Оглала Сиу, также отказали во въезде байкерам, которые пытались проложить маршруты к Стерджису через их земли.

В Южной Дакоте дела с пандемией обстоят лучше, чем в большинстве штатов: так, согласно данным Reuters, она занимает 38-е место по количеству смертей от коронавируса на душу населения в Америке. Однако в последние дни число случаев заболевания смертельной инфекцией резко возросло с тех пор, как горячие точки коронавируса сместились на Средний Запад.

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На прошлой неделе, когда мотоциклисты начали съезжаться на свой слет в Южную Дакоту, в Оглала Сиу было зарегистрировано 163 случая заболевания COVID-19, в то время как на землях Шайенн Сиу число инфицированных возросло до 79 человек. По информации местных СМИ, многие байкеры, направляющиеся в Стерджис, выразили открытое пренебрежение правилами и ограничительными мерами, установленными на время пандемии коронавируса.

"Мне нет дела до COVID. Я направляюсь в Стерджис", - гласил дизайн одной футболки, продаваемом байкерам со скидкой.

Власти разрешили десятидневный ежегодный слет байкеров Sturgis в районе Блэк-Хиллз в Южной Дакоте, который пройдет в 80-й раз, полагая, что возможности для местной экономики перевешивают опасения, что мероприятие может привести к большому всплеску заболевания COVID-19. Ранее подобные слеты приносили до 800 миллионов долларов ежегодно в казну штата.

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