Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл американцу Деррику Льюису на турнире UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе.

Льюис по прозвищу Черный зверь, который занимает четвертое место в рейтинге тяжеловесов, считался фаворитом поединка. Американец известен своим мощным ударом. Можно вспомнить, как в октябре 2018-го на последней минуте боя Льюис нокаутировал другого российского тяжеловеса Александра Волкова.

Кстати, о весовой категории. Дополнительную силу в кулаки американца вложили килограммы. На взвешивании Льюис оказался на 17,3 кг тяжелее Олейника - 120,2 против 102,9.

И Зверь оказался сильнее. Он досрочно - в начале второго раунда - отправил соперника в технический нокаут: сначала нанес точный боковой удар в челюсть, а затем принялся добивать россиянина. Рефери принял логичное решение остановить бой и отдал победу Льюису.

Конечно, хотелось, чтобы Олейник продолжил свою успешную серию в Абсолютном бойцовском чемпионате после боев с Морисом Грином и Фабрисиу Вердумом и получил возможность сразиться не просто в главном бою вечера, а, например, в претендентской или титульной схватке. А еще больше хотелось, чтобы он поставил на место Льюиса, который перед боем повел себя крайне некрасиво. И дело не в привычном для единоборств или профессионального бокса трэш-токе на пресс-конференции или в соцсетях. Льюис выложил видео, где плюет в контейнер с едой, судя по надписи, предназначавшейся Алексею.

Олейник не отреагировал, скандал раздувать не стал. Для него, "Удава", лучший прием тот, который можно показать в "клетке", - болевой или удушающий. Именно так он одержал большинство своих побед. Кроме того, он единственный боец UFC, одержавший победу своим фирменным "иезекиилем". В бою с Льюисом Алексей тоже пытался применить свой коронный захват. В конце первого раунда он даже поймал Черного зверя на удушение, хотя давил скорее не на шею, а на челюсть. Деррик не сдался. А тут и конец раунда помог американцу перевести дух. Как написал в своем "Инстаграме" бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский, Олейнику "чуть-чуть не хватило сил задушить Льюиса в первом раунде, а во втором - Леха не успел".

Сам Олейник тоже записал небольшое видео, где подвел итоги поединка.

- Бой прошел как прошел. Расстроен, вроде был неплохо готов, и план более-менее неплохой был, но далеко не все сработало, - отметил Алексей. - Обещаю к следующему разу показать настоящую силу воли. Буду делать все, что могу.

В активе 43-летнего Олейника теперь 59 побед, 14 поражений и одна ничья. В послужном списке 35-летнего Льюиса 24 победы и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Американец установил рекорд по количеству нокаутов (11) в тяжелом дивизионе.