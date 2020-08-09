Американка перенесла вторую полную трансплантацию лица

Кармен Бландин Тарлетон, лицо которой было изуродовано в результате нападения ее бывшего мужа, стала первой американкой и только вторым человеком в мире, перенесшим подобную процедуру после того, как ее первая трансплантация оказалась неэффективной. Она была проведена в 2014 году. Трансплантация от анонимного донора прошла в Бостонской больнице Бригам в июле. Вскоре 52-летняя бывшая медсестра вернется к своему обычному распорядку дня.

Доктор Богдан Помагак, который сделал первую пересадку лица Тарлетон, не решался пойти еще на одну операцию и предпочел вместо этого провести реконструктивную коррекцию отдельных частей лица. Но команда врачей и пациентка настояли на второй трансплантации после того, как Тарлетон рассказала о том, насколько первая пересадка улучшила ее жизнь.

Команда из 45 врачей удалила поврежденный трансплантат, а затем подготовила чувствительные нервы и кровеносные сосуды в области шеи для хирургического вмешательства. Затем лицо было пересажено, и в ближайшие месяцы лицо пациентки обретет сенсорную и моторную функцию. Тарлетон все еще восстанавливается после операции, поэтому фотографии ее нового лица не публикуются. По словам пациентки, ее "покинули моральная и физическая боль".

Спустя пять лет после первой операции у американки произошло отторжение большинства лицевых тканей - ей потребовались сильные лекарства для подавления сопротивления иммунной системы.

В 2009 году ее супруг, Герберт Роджерс, признал себя виновным в нанесении увечий Тарлетон в обмен на тюремное заключение сроком не менее 30 лет. Он умер в тюрьме в 2017 году. Первая трансплантация изменила жизнь женщины. Она отказалась от сильнодействующих лекарств от боли, стала брать уроки игры на пианино, смогла путешествовать и произносить откровенные речи, часто рассказывая о том, как она простила Роджерса.

Она также подружилась с дочерью своего первого донора, 56-летней женщиной, недавно умершей от инсульта. Однако в прошлом году Тарлетон начала испытывать боль из-за потери притока крови к лицу. Ей стало трудно есть. Тарлетон возобновила прием сильнодействующих обезболивающих и в итоге настояла на второй трансплантации.

Между тем

В 2018 году гражданину Франции, чья иммунная система отвергла донорское лицо через восемь лет после его первой трансплантации, была сделана вторая операция. Врач, который проводил трансплантацию, доктор Лоран Лантьери из Европейской больницы Жоржа Помпиду в Париже сказал, что пациент "чувствует себя очень хорошо".