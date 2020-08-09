Постановление губернатора Амурской области от 5 августа 2020 года № 195 "Об установлении величины прожиточного минимуму на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Амурской области за II квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законами Амурской области от 17.10.2002 № 137-ОЗ "О прожиточном минимуме в Амурской области", от 08.04.2013 № 162-ОЗ "О потребительской корзине в Амурской области" и от 29.04.2018 № 210-ОЗ "О потребительской корзине в Амурской области на 2018-2020 годы" постановляю:

Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2020 года:

по Амурской области на душу населения - 12950 рублей, для трудоспособного населения - 13752 рубля, пенсионеров - 10491 рубль, детей - 13547 рублей;

по северной зоне Амурской области на душу населения - 13717 рублей, для трудоспособного населения - 14511 рублей, пенсионеров - 11076 рублей, детей - 14744 рубля.

В.А.Орлов







