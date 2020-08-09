"Барселона" обыграла "Наполи" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала "Барселона" достаточно уверенно обыграла на своем поле "Наполи" - 3:1, обеспечив себе выход в следующую стадию турнира.

Первая встреча между этими командами состоялась еще до паузы из-за коронавируса - в конце февраля. Ведя в счете, итальянцы упустили победу (1:1). С той поры "Наполи" прибавил, выиграл Кубок страны, одолев в финале "Ювентус", а "Барселона" позволила "Реалу" завоевать титул и погрязла в скандалах, связанных с отношениями между футболистами и руководством клуба.

Капитан и лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси дважды до вчерашней встречи подчеркнул: если его команда не прибавит, то она вылетит из Лиги чемпионов. Судя по встрече с "Наполи", одноклубники вняли словам аргентинца. Что интересно - все голы в этой игре были забиты уже в первом тайме. У "Барселоны" отличились Клеман Лангле, Месси и Луис Суарес, у гостей Лоренцо Инсинье.

"Барселона" пробилась в четвертьфинал, а в параллельном матче "Бавария" во второй раз разгромила "Челси" (3:0 после 4:1 в первом поединке).