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09.08.2020 13:54
Рубрика: В мире

Бельгийские курорты отказываются от "дневных туристов"

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Бельгийские морские курорты Кнокке-Хейст и Бланкенберге решили ограничить число отдыхающих на своих пляжах.

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Власти двух муниципалитетов временно запретили въезд в пределы этих городов так называемых дневных туристов, тех, кто приезжает на побережье только на один день и не остается ночевать. Столь необычное решение они приняли после конфликта, возникшего накануне на пляже Бланкенберге.

Из-за 35-градусной жары желающих провести время на морском берегу оказалось слишком много, что спровоцировало драку, в которую была вынуждена вмешаться полиция. В итоге группе молодых людей было приказано покинуть пляж, несколько человек были задержаны. Чтобы история не повторилась, власти ввели ограничения.

"Нам нужен перерыв", - заявила мэр Бланкенберге Дафне Дюмери. По ее словам, "у любого, кто приезжает в город, должна быть веская причина для этого.

"Этой мерой мы пытаемся восстановить спокойствие", - пояснила Дюмери.

Фото: iStock
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Муниципалитет Кнокке-Хейст издал аналогичный указ после ряда таких же конфликтов. С сегодняшнего дня для въезда в город необходимо предоставить доказательства того, что вы живете или работаете там, снимаете номер в гостинице или квартиру.

"Все автомобили будут проверены. Любой, у кого нет веских причин находиться в Кнокке, должен будет немедленно развернуться", - предупредили в мэрии.

Информация о введенных курортами ограничениях озвучивается также в поездах, следующих к побережью.

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