Между тем через профсоюзы просочилась информация о том, что персонал авиакомпании поставлен перед выбором: согласиться по доброй воле принять компенсацию за увольнение или рискнуть потерять работу. Как вариант - людям предлагают подыскать в компании места с более низким заработком. Так планировалось оставить лишь две трети бортпроводников. Старшим бортпроводникам, если их повторно утвердят в должности, пришлось бы при этом смириться с 20 процентным урезанием базового оклада.
Что касается пилотов British Airways, то они проголосовали за то, чтобы принять пакет предложенных им мер, включающих временное сокращение служащих и их заработков. Целью этих жестких мер стало якобы намерение избежать еще большего числа увольнений. Ассоциация пилотов британских авиалиний подтвердила, что 85 процентов ее членов проголосовали за принятие вышеуказанных мер.