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09.08.2020 22:04
Рубрика: Экономика

В British Airways наступила "черная пятница"

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(8229)
Пандемия Covid-19 приказала крупнейшей авиакомпании Соединенного Королевства пойти на вынужденную посадку. Месяцы простоя в период карантина обернулись для British Airways тяжелыми финансовыми потерями. Похоже, что восполнить потери компания решила сегодня за счет кошелька своих служащих. За один день были уволены более 10 тысяч сотрудников. В историю британских авиаторов этот день войдет как "черная пятница". Обнародовать общее число служащих, оставшихся за бортом British Airways, компания отказалась.
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Между тем через профсоюзы просочилась информация о том, что персонал авиакомпании поставлен перед выбором: согласиться по доброй воле принять компенсацию за увольнение или рискнуть потерять работу. Как вариант - людям предлагают подыскать в компании места с более низким заработком. Так планировалось оставить лишь две трети бортпроводников. Старшим бортпроводникам, если их повторно утвердят в должности, пришлось бы при этом смириться с 20 процентным урезанием базового оклада.

Что касается пилотов British Airways, то они проголосовали за то, чтобы принять пакет предложенных им мер, включающих временное сокращение служащих и их заработков. Целью этих жестких мер стало якобы намерение избежать еще большего числа увольнений. Ассоциация пилотов британских авиалиний подтвердила, что 85 процентов ее членов проголосовали за принятие вышеуказанных мер.

Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире Европа Великобритания

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