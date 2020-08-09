С 2021 года экспортерам несырьевых товаров отменят обязанность возвращать валютную выручку в страну. Остальных от репатриации освободят к 2024 году. Предложения об этом ЦБ РФ направил на рассмотрение в правительство.

Идея обязать участников внешнеэкономической деятельности возвращать полученную выручку в страну понятна - деньги за произведенные здесь товары и услуги не должны оставаться за рубежом. Кроме того, меры валютного контроля препятствуют выводу денежных средств за рубеж.

Однако российское валютное законодательство наложило на экспортеров столь жесткие требования, что они стали одним из основных барьеров для развития экспорта. Эффекта по снижению оттока капитала при этом нет. Поэтому в последние два года активно обсуждается постепенное смягчение мер валютного контроля.

Основным инициатором либерализации стал минфин. В 2020 году принято несколько разработанных им законов - снята уголовная ответственность за невозврат валютной выручки, уменьшены штрафы и увеличены сроки, в которые необходимо вернуть выручку.

В конце июня минфин представил проект закона о поэтапной отмене репатриации. С 1 января 2021 года можно будет не возвращать до 10% выручки, с 2022 года - до 30% и т.д. Полная отмена произойдет к 2025 году. В будущем минфин планирует заменить валютный контроль на контроль за "сомнительными валютными операциями" с применением риск-ориентированного подхода.

Меры, предложенные ЦБ, также направлены на поэтапную отмену обязательства по возврату валютной выручки. Но если минфин поддерживает несырьевых экспортеров, то ЦБ предлагает отменить репатриацию для всех экспортно ориентированных компаний.

В частности, регулятор предлагает законодательно закрепить свое право на мониторинг валютной выручки и долговой нагрузки крупнейших нефинансовых компаний, рассказали в пресс-службе ЦБ РФ. Мониторинг проводится и сейчас, но новые меры позволят делать его системно и формально закрепить правила проведения.

В 2021 году репатриацию валютной выручки отменят несырьевым экспортерам, к 2024 году - всем остальным

В пакете предложений также смягчение режима зарубежных счетов экспортеров. Так, рассматривается возможность зачислять экспортную выручку в иностранной валюте на такие счета. В конце июля президент России уже подписан разработанный минфином закон, разрешающий зарубежным филиалам получать деньги на счета в иностранных банках. Раньше это можно было делать только на счета уполномоченных российских банков. Каким образом меры ЦБ дополнят это нововведение, пока не понятно.

Еще одной мерой либерализации валютного контроля станет, по мысли регулятора, упрощение порядка взаимодействия резидентов с уполномоченными российскими банками.

Основная задача валютной политики, напоминают в пресс-службе регулятора, препятствовать незаконному вывоза капитала. ЦБ еще ранее предложили законодательно закрепить понятие сомнительной валютной операции, чтобы после либерализации сохранить в полном объеме возможность препятствовать обслуживанию теневой экономики.