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Нефть

Цены на нефть на этой неделе впервые с марта смогли преодолеть важную психологическую отметку 45 долларов за баррель. Дальнейшая корректировка чуть ниже этого значения была связана с укреплением доллара. В ближайшее время основное влияние на нефтяные котировки будут оказывать новости о темпах распространения коронавируса в мире, а также снятии или, наоборот, ужесточении карантинных ограничений. Особое внимание окажется привлечено к Индии - третьей в мире стране по объемам экспорта нефти, которой пока не удается справиться с пандемией. В начале недели подтолкнуть нефтяные цены к росту может субботнее заявление президента США Дональда Трампа о готовности в обход Конгресса подписать указы о мерах поддержки экономики. К концу недели позитивный настрой рынка поможет сохранить приближающаяся встреча ОПЕК+ 18 августа, к которой участники альянса подходят без какого-либо видимого негатива. В ближайшую неделю цены на нефть марки Brent продолжат колебаться в коридоре 44-47 долларов за баррель, считает руководитель Экспертного совета, директор Института развития технологий ТЭК Воробьев Сергей.

Fitch подтвердило рейтинг России и стабильный прогноз по нему

Валюта

С пятницы рубль ощутил повышенное давление в связи со снижением валютных интервенций минфина в августе (ведомство сократит продажи валюты до 64,9 млрд руб. за месяц, или 3,1 млрд руб./день, что почти вдвое меньше, чем в июле). "В сочетании с сезонным сокращением текущего счета платежного баланса ограничивает возможности укрепления российской валюты, поэтому среднесрочный взгляд на курс остается негативным, мы ожидаем ослабления до 75 руб./$", - указывают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Кризис сократил объем рентабельных запасов нефти в России

Биржа

Фондовый рынок продолжил коррекционное снижение от локальных максимумов, на ухудшении внешнего фона. Давление на российские бумаги оказывала динамика рынка энергоносителей, ситуация на западных фондовых площадках также сдерживала продажи на нашем рынке, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, отступив в район 2977 пунктов. При этом в рамках предстоящей недели отступление от локальных максимумов может продолжится на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, что приведет к возвращению индекса МосБиржи в диапазон 2900-2950 пунктов.

Рискованные сделки на бирже разрешат только опытным игрокам
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