ЦИК: Более 40% граждан Беларуси досрочно проголосовали на выборах президента

Граждане Белоруссии проявили рекордную активность в ходе досрочного голосования на выборах президента, проходившего с 4 по 8 августа. Как следует из данных Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, свои голоса за эти пять дней отдали 41,7 процента из примерно 6,8 миллиона избирателей, включенных в списки. Это примерно на 5 процентов выше досрочной явки на президентских выборах в республике 2015 года.

Особенно активно белорусы голосовали досрочно в Гомельской и Могилевской областях (54,4 и 49,9 процентов соответственно).

Сегодня, 9 августа, основной день голосования. Утром в стране открылось около 5,7 тысячи избирательных участков. На высшую государственную должность претендуют действующий президент Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Для обеспечения санитарной безопасности на участках для избирателей заготовлены маски и дезинфицирующие средства.