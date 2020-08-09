ЦИК не будет продлевать время голосования в Беларуси из-за очередей

ЦИК не будет продлевать время голосования на президентских выборах в Беларуси из-за очередей, выстроившихся у некоторых участков. Глава комиссии Лидия Ермошина пояснила, что "продлевать срок голосования нельзя".

Речь, прежде всего идет о Минске, где днем в воскресенье у некоторых участков сформировались очереди, которые остаются многолюдными до сих пор, за час до официального закрытия участков. Как заявила Ермошина, подобная ситуация является результатом осознанной провокации со стороны оппозиции, чьи представители под разными предлогами специально затягивают свое голосование, чтобы создать скопления людей у участков к моменту их закрытия и началу подсчета голосов.

Напомним, что граждане Беларуси имели возможность проголосовать досрочно с 4 по 8 августа. В этот период бюллетени подал 41 процент зарегистрированных избирателей. При этом в столице активность на досрочном голосовании была одной из самых низких - около 33 процентов, в то время как в областях голосовали активнее. Наибольшую активность проявили избиратели в Гомельской и Могилевской областях, где досрочная явка составила около 50 процентов.