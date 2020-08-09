В мире
09.08.2020 20:20
Текст: Игорь Дунаевский

Экзитпол: Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси с 79,7% голосов

Экзитполы пророчат действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко убедительную победу на завершившихся в воскресенье выборах главы республики. Таковы данные экзитпола, проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО" по заказу телеканала "Мир".

Фото: Gettyimages
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Лукашенко набрал 79,7 процента голосов, что позволит ему одержать победу уже в первом туре выборов. С отставанием на порядок, по данным экзитпол, финишировала домохозяйка Светлана Тихановская - 6,8 процента.

По данным ЦИК страны, на 18:00 явка на выборах достигла 79 процентов.

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