Евгений Князев: Вместо провала получили рекордное число абитуриентов

Впервые за вековую историю легендарной вахтанговской школы - Театрального института имени Щукина - в этом году здесь вдруг засомневались: удастся ли набрать новый курс? Всему виной, понятно, пандемия коронавируса, отменившая спектакли и гастроли, закрывшая театры и музеи, посадившая студентов и школьников на дистанционное обучение. И заставившая преподавателей и абитуриентов творческих вузов осваивать новый формат - виртуальные прослушивания.

Как распознать талант на бездушном экране? Кому удалось преодолеть в той же "Щуке" конкурс в 200 человек на место? Можно ли выучиться на актера онлайн и для чего сегодня молодежь идет в театральный? Об этом "Российской газете" рассказал народный артист Евгений Князев, он же ректор Театрального института имени Бориса Щукина. И по счастливому совпадению, 9 августа отмечает свой день рождения.

Евгений Владимирович, когда самоизоляция затянулась на несколько месяцев, у "щукинцев" не было таких настроений - все пропало, набор студентов в этом году провалится?

Евгений Князев: Трудности, конечно, были. Как сейчас помню, 16 марта в Вахтанговском театре объявили, что мы прекращаем играть спектакли, а потом начались изоляция и дистанционное обучение в институте. В тот момент мы действительно всерьез испугались, сможем ли набрать новый курс. Творческие прослушивания обычно начинались уже в апреле, чтобы успеть посмотреть всех жалеющих. А как быть, когда все закрыто? Подумали, посовещались и в конце марта объявили прослушивания в онлайн-режиме. Составили подробную памятку для абитуриентов, рассказали, что они должны сделать, куда отправить, как залить свое видео на YouTube. И к нам постепенно стали приходить записи ребят.

В этом году на актерском факультете курсы набирали заслуженные артисты Кирилл Пирогов и профессор Михаил Симаков. Быстро удалось освоиться с новым онлайн-форматом?

Евгений Князев: Поначалу педагоги были в ужасе: как оценивать ребят, глядя на экран, когда невозможно угадать, какого он роста, как улыбается, общается… Подключились все наши преподаватели, дружно просмотрели и оценили более 4500 видео, присланных на первый тур.

Четыре с половиной тысячи видео - страшно спросить, какой же у вас был конкурс в этом году?

Евгений Князев: Конкурс был огромный. А еще больше было слез и расстройств. Педагоги, кажется, иногда переживали больше самих ребят: как выбрать одного из двух, если оба талантливы? Угадали мы с выбором или нет - узнаем скоро. А если говорить о цифрах, то в обычно на первый тур мы получали 3000-3500 заявок, то есть, в этом году у нас - рекорд. И это на 13 бюджетных мест! Еще 13 человек - это целевой набор от Тулы, Калуги и Якутии. И 40 платных мест. Представляете, какая конкуренция?!

Но педагоги все же справились - и с собой, и с этим наплывом абитуриентов?

Евгений Князев: Да, многие из тех педагогов, кто скептически смотрел на новые технологии, неплохо их освоили. А на втором этапе уже Кирилл Пирогов и Михаил Симаков больше общались с ребятами - отправляли им дополнительные задания, общались по видеосвязи.

О чем говорили с ребятами, если не секрет?

Евгений Князев: У преподавателей особый птичий язык, понятный только им. Ответы на простые вопросы: "Зачем хочешь поступить сюда? Знаешь ли, при каком театре наш институт? Какие спектакли видел?" - могут очень многое сказать про абитуриента. Кто-то старается быть оригинальным. Одна девушка заявила в этом году, что выбрала театральный, потому что мечтает стать музой Боттичелли. Педагог чуть не лишился дара речи (смеется).

А третий заключительный тур - он тоже проходил "заочно"?

Евгений Князев: К счастью, вживую. 85 ребят со всей страны, прошедших первые два тура, мы пригласили на очное прослушивание в Москву. За эту возможность мы очень благодарны Минобразования, Минкультуры, Роспотребнадзору, которые услышали ректоров театральных вузов и дали нам такую возможность. Мы строго следовали всем правилам: три потока развели по времени, были маски, санитайзеры и измерение температуры. У одного юноши температура оказалась 37,4 - ему предложили сдать тест и вернуться, но он больше не появился.

Дистанционно ребята могли подготовиться, снять несколько дублей - а тут лицом к лицу с преподавателем, это куда сложнее…

Евгений Князев: Конечно, волновались - как и мы в их годы. Третий тур, решающий момент - надо продемонстрировать талант на сцене. А в зале перед тобой комиссия из 15 человек, которые тебя оценивают, причем, иногда и чересчур строго… Зато благодаря онлайн-режиму стало больше ребят из отдаленных уголков страны. Раньше мало кто рисковал лететь, например, из Владивостока в Москву на первое прослушивание. Только представьте, летишь 10 часов, непонятно, где останавливаешься, бежишь занимать очередь, выходишь на сцену и… провалился. А тут была возможность собраться, подготовиться.

Тот, кто прошел такие испытания, наверняка уже может ощущать себя без пяти минут артистом?

Евгений Князев: Это большое заблуждение. Актерская профессия - забег на длинную дистанцию. Успеха достигнет только тот, кто готов 24 часа в сутки учиться и работать над собой. Актер должен быть интересен публике. А если ты пустой, как медный таз, какой от тебя толк - зритель просто встанет и уйдет.

Как собираетесь учить студентов в новом году - не в онлайн-режиме?

Евгений Князев: Надеюсь, режим будет традиционным. Трудно чему-то научить без живого общения, личного контакта педагога и ученика. 15 сентября мы, наконец, вручим дипломы выпускникам. В этом году они сдали все экзамены, некоторых успели принять в театральные труппы, но праздник мы отложили до сентября. Кстати, из-за пандемии у нас появится новый предмет - будем учить студентов снимать свои лучшие выступления, собирать видео-визитки и портфолио, которые можно отправлять руководителям театров, режиссерам.

У ректора Князева полно забот - а у актера Князева остается время на новые роли?

Евгений Князев: Иногда кажется, что рабочий день никогда не кончится: утром едешь в институт, потом в театр на репетицию, потом снова в институт, вечером опять в театр, потому что у тебя спектакль. И вот сидишь в гримерке без сил и думаешь, а зачем тебе все это, что ты умеешь - всем все доказал? Но потом гримируешься, надеваешь костюм, подходишь к сцене, видишь зрителей. Они пришли отдохнуть или прикоснуться к искусству, может даже специально, чтобы увидеть на сцене тебя… И включается какой-то внутренний моторчик, и неизвестно откуда появляются силы. А на следующий день все повторяется. Такая у нас профессия. Так мы живем.