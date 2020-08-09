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09.08.2020 22:21
Рубрика: Спорт

Федун заявил, что "Спартак" снимется с чемпионата России по футболу

Текст: Артур Нанян

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун выступил с заявлением после домашнего матча первого тура Премьер-лиги против "Сочи", в котором "красно-белые" сыграли вничью 2:2.

"Спартак" сыграл вничью с "Сочи", ведя 2:0

Хозяева вели 2:0, но упустили победу. Оба гола гости забили с пенальти, причем оба были назначены в очень спорных эпизодах.

"Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Так и напишите. В этой клоунаде я участвовать не хочу", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

Отметим, что представители "Спартака" еще в конце прошлого сезона неоднократно сетовали на ошибки судей в матчах с участием столичного клуба.

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