Федун заявил, что "Спартак" снимется с чемпионата России по футболу

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун выступил с заявлением после домашнего матча первого тура Премьер-лиги против "Сочи", в котором "красно-белые" сыграли вничью 2:2.

Хозяева вели 2:0, но упустили победу. Оба гола гости забили с пенальти, причем оба были назначены в очень спорных эпизодах.

"Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Так и напишите. В этой клоунаде я участвовать не хочу", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

Отметим, что представители "Спартака" еще в конце прошлого сезона неоднократно сетовали на ошибки судей в матчах с участием столичного клуба.