Fitch подтвердило рейтинг России и стабильный прогноз по нему

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом. Агентство присвоило его в августе 2019 года. Ранее рейтинг России на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом, несмотря на двойной шок пандемии и снижения нефтяных цен, подтвердило агентство S&P.

ЦБ РФ не зря наращивал покупки золота: в кризис, когда и нужны резервы, оно всегда растет в цене. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Fitch прогнозирует, что золотовалютные резервы России, которые с начала года благодаря ралли в золоте и укреплению евро выросли с 554 млрд до 591,8 млрд долларов, к концу года составят 570 млрд долларов. Этого достаточно, чтобы финансировать внешние обязательства на протяжении 18 месяцев. Ликвидные активы Фонда национального благосостояния останутся выше 7% ВВП в 2020 году (сейчас - 7,7%), кроме того, указывает Fitch, на счетах правительства есть еще средства в сопоставимом размере - 6,6% ВВП.

Госдолг России, по прогнозам агентства, вырастет с 14,6 до 18,5% ВВП в 2020 году, но останется самым низким среди стран с аналогичным кредитным рейтингом, и к 2022 году Россия сможет стабилизировать госдолг на уровне около 20% ВВП.

Fitch оценивает "стоимость" антикризисных мер в 2020 году в 3% ВВП (свыше трех триллионов рублей), а дефицит бюджета - в 5,1% ВВП. В 2022 году дефицит бюджета, по оценке аналитиков, вернется к целевому уровню в 0,5% ВВП благодаря восстановлению доходов и постепенному отказу от стимулирующих мер.

Fitch прогнозирует, что ВВП России сократится на 5,2% в 2020 году из-за влияния пандемии COVID-19, а также ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ (последний фактор, по оценке агентства, обойдется экономике примерно в один процентный пункт ВВП). Полное восстановление экономики после кризиса Fitch ожидает в 2022 году (прогноз на 2021 год - рост ВВП на 3,6%, в 2022 году - на 2,5%). Преодоление последствий кризиса, по оценке агентства, поддержат смягчение денежно-кредитной политики и реализация плана восстановления экономики.

В целом из оценок и прогнозов Fitch, местами очень близким к прогнозам Банка России и минэкономразвития, следует, что устойчивость экономики России осталась на докризисном уровне и что правительство и ЦБ адекватно ответили на кризис.

570 миллиардов долларов составят золотовалютные резервы РФ к концу 2020 года, по прогнозу Fitch. С начала года они выросли с 554 млрд до 591,8 млрд долларов благодаря росту цен на золото (составляет около 22% ЗВР) и устойчивому профициту счета текущих операций

Решение Fitch - еще одно свидетельство того, что выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры, подчеркнул глава минфина Антон Силуанов (его слова приводятся в сообщении ведомства). "Показательно, что при пересмотре в 2020 году кредитных рейтингов стран СНГ Fitch Ratings в большин­стве случаев принимало решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему", - отметил министр. Он напомнил, что правительство предприняло "беспрецедентные меры поддержки граждан и компаний в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", в том числе за счет значительно выросшего объема государственных заимствований.

"В целом падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление более динамичным, чем в других странах", - полагает министр. Бюджет будет постепенно приводиться в соответствие с возможностями экономики, сказал Силуанов: "Мы вернемся к соблюдению принципов бюджетной политики, обеспечивающих стабильность экономических и финансовых условий в стране, содействующих ускорению частных инвестиций через обеспечение устойчиво низкого уровня процентных ставок". Начиная с 2022 года расходы будут вновь ограничены рамками бюджетного правила. "Это позволит сохранить высокий уровень доверия инвесторов к проводимой макрополитике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора", - заключил Силуанов.

Цитата

Антон Силуанов, министр финансов России:

"Падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление более динамичным, чем в других странах"

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Резервы РФ достигнут рекорда в августе

В августе международные резервы России благодаря росту цен на золото и курса евро могут превысить достигнутый в 2008 году максимум в 598,1 млрд долларов, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты российских рейтинговых агентств. По последним доступным данным, доля евро в ЗВР на начало 2020 года составляла 30,8%, золота - 19,5%. За июль общий объем резервов вырос на 22,9 млрд долларов. Новому рекорду способствуют минимальные продажи валюты в рамках бюджетного правила (план Минфина на август - интервенции на 64,9 млрд руб.).

По подсчетам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, ЗВР уже на 7 августа могли достичь и даже превысить установленный 12 лет назад рекорд. Стоимость драгоценного металла в ЗВР могла достигнуть 152 млрд долларов.