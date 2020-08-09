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09.08.2020 22:06
Рубрика: В мире

Дело "Золотого гребешка"

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(8229)
Себастьян Верне, житель селения Вензьё на юго-востоке Франции, не находит себе места от негодования: его любимый петух Марсель стал жертвой "злодейского убийства". Именно так он охарактеризовал расправу над полным достоинства пернатым самцом, который, не забывая обихаживать шесть кур-пеструшек, ежедневно оглашал окрестности своим кукареканьем. За это и пострадал. Как выяснилось, "убийцей" оказался сосед Себастьяна, в чем тот, кстати, сам признался. Мол, ему, городскому жителю, призывные рулады мешали спать по утрам. Причем, возмущается сельчанин, "сосед ни разу не приходил жаловаться, а предпочел решить проблему с помощью "ружья и железной палки".

В итоге разгневанный месье Верне не только подал в суд на соседа, но и опубликовал петицию в интернете с требованием справедливости для Марселя, который "своими песнями задавал ритм повседневной жизни" семье. Это воззвание, а под ним уже подписались без малого 80 тысяч французов, стало своего рода символом борьбы по защите сельского образа жизни со всеми его особенностями от горожан. А они, особенно после коронавирусного карантина, все чаще приобретают дома "на пленэре" и пытаются завести там свои порядки.

Фото: BERTRAND GUAY / AFP
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"На что еще ополчатся эти люди? На шум комбайнов, пожинающ их урожай злаковых? На мычание коров и запах навоза? На колокольный перезвон наших церквей?" - бьет тревогу Себастьян Верне, требуя наказать зловредного соседа так, чтобы ему и ему подобным было не повадно замахиваться на сложившийся веками уклад жизни. Это дело напоминает о другом резонансном процессе почти годовой давности, где главным персонажем был голосистый соплеменник Марселя по имени Морис. На его хозяйку Корин Фессо, обитавшую в небольшой деревушке, пожаловалась властям чета пенсионеров, купивших дом поблизости и проводивших там несколько летних недель в году. Они требовали "депортировать" Мориса, но судьи их не поддержали. Тем не менее тяжб по поводу звуков и запахов в сельской местности с каждым годом становится все больше.

Как подчеркнул в петиции Себастьян Верне, он надеется, что в ближайшем времени будет принят закон об "осязаемом наследии", который призван подвести юридическую базу под эту специфику и предоставить местным властям соответствующие правовые инструменты. Законопроект уже был рассмотрен в Национальном собрании, этой осенью его должны одобрить и в Сенате.

А вот что считает депутат Лоик Домбреваль, возглавляющий парламентскую группу по изучению условий жизни животных: "Стремление городских переселенцев навязывать деревне свою волю, властвовать над природой просто недопустимо, и с этим надо кончать".

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