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Рубрика: Происшествия

Деньги прятал в офшорах

Генпрокуратура потребовала изъять у Михаила Абызова более 32 млрд рублей
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(8229)
Генеральная прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы иск о взыскании с бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход государства денег на общую сумму 32,5 млрд рублей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, иск был заявлен по итогам проверки соблюдения Абызовым требований антикоррупционного законодательства, которую проводило Главное управление по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры.

Фото: Михаил Синицын/РГ
СК установил причастность Абызова к новым преступлениям

Так, было установлено, что с мая 2012 года по май 2018 года Абызов, занимая государственную должность, систематически нарушал установленные законами запреты. В частности, при поступлении на службу он скрыл сведения о своем реальном имущественном положении и о том, что владеет не менее пяти зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами.

Кроме того, как подчеркнули в Генпрокуратуре, Михаил Абызов, уже будучи государственным служащим, на протяжении 5 лет также не декларировал сведения о наличии этого имущества. "Более того, в период службы он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц", - отметили в надзорном ведомстве.

Участие в коммерческих организациях и полученные деньги экс-министр скрывал и от работодателя, и от общества

При этом, как выяснили прокуроры, свое участие в коммерческих организациях и полученные деньги министр без портфеля скрывал и от работодателя, и от общества. Для этого он оформил их на подставных лиц, а на Кипре и в Москве организовал работу теневых офисов, которые в целях конспирации были размещены в жилых квартирах.

По данным Генпрокуратуры, в 2018 году Михаил Абызов, используя свой должностной статус и авторитет министра, принял личное участие в продаже акций ОАО "СИБЭКО". Для получения дополнительных гарантий безопасности сделки Абызов как федеральный министр лично вел переговоры с представителями руководства банка, на счета которых должны были поступить деньги от продажи акций.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Экс-министр Михаил Абызов женится в СИЗО "Лефортово"

"Результатом незаконной деятельности Абызова явилось заключение 07.02.2018 г. на территории Республики Кипр двух договоров о продаже акций ОАО "СИБЭКО", после чего на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей, которые явились его незаконным доходом", - подытожили в Генпрокуратуре.

Михаил Абызов был задержан в конце марта 2019 года. Его обвиняют в создании преступного сообщества, особо крупном мошенничестве и отмывании доходов, а также незаконном предпринимательстве.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова

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