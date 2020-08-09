Компания Canon подверглась масштабной кибератаке. По данным портала BleepingComputer.com, онлайн-сервисы корпорации были недоступны с 30 июля по 4 августа. Хакеры украли 10 Тб данных, включающих персональные данные пользователей, и требуют с ИТ-корпорации выкуп. Если компания не согласится на их требования, злоумышленники обещают опубликовать всю полученную информацию в открытом доступе.

В то же время в самой компании неполадки с серверами, где лежат фотографии пользователей, связывают с "техническими проблемами". 4 августа Canon сообщила, что "компания работает над решением проблемы". Загрузить фотографии с сервиса на момент написания материала по-прежнему нельзя.

В таких случаях компаниям ни в коем случае нельзя соглашаться с требованиями преступников. "Такая сделка не гарантирует, что данные компании или ее клиентов будут восстановлены и тем более что они не будут позже перепроданы в даркнете, - объясняет Екатерина Килюшева, руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies. - При этом восстанавливать инфраструктуру и заново устанавливать все системы придется в любом случае, иначе нельзя быть уверенным в том, что в сети не осталось вредоносного ПО, а злоумышленники не смогут в любой момент снова подключиться к компьютерам организации".

Специалист считает, что о любом взломе рано или поздно станет известно публично, а значит имеющиеся проблемы с информационной безопасностью все равно получат огласку, и информация о том, что компания пошла на поводу у злоумышленников, не улучшит ее репутацию. "Намного большую пользу принесет своевременное оповещение клиентов о произошедшем и публикация списка мер, которые приняла компания, чтобы повысить уровень защищенности и минимизировать вероятность успешной атаки в будущем", - заключает Килюшева.