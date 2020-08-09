Индия сократит импорт оружия

Индия, один из крупнейших покупателей оружия в мире, воздержится от импорта 101 единицы военной техники, чтобы увеличить внутреннее оборонное производство, заявил в воскресенье министр обороны Раджнатх Сингх. Таким образом военное ведомство страны намерено оптимизировать бюджет в условиях экономического кризиса, поразившего Индию в период пандемии.

Список из 101 единицы военной техники, на импорт которой наложено эмбарго, варьируется от некоторых типов боеприпасов, гидролокаторов и радаров до артиллерийских орудий, штурмовых винтовок, корветов, транспортных самолетов и легких боевых вертолетов, отмечает Times of India. В индийском оборонном ведомстве уточнили, что список будет периодически расширяться или обновляться без ущерба для оперативных нужд вооруженных сил, чтобы дать индийской промышленности время для подготовки к любым таким заказам.

По словам министра, в нынешнем финансовом году для внутренних капитальных закупок оружия был создан отдельный бюджет в размере почти 520 миллиардов рупий (7 миллиардов долларов). Эмбарго на импорт планируется постепенно вводить в период с 2020 по 2024 год, уточнил Сингх.

С 2015 по 2019 годы Индия была вторым по величине покупателем иностранного оружия после Саудовской Аравии, на ее долю приходилось 9,2% от общего мирового импорта оружия.