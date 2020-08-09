"Ювентус" уволил тренера после вылета из Лиги чемпионов

Итальянский "Ювентус" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Уступив в первом матче на выезде "Лиону" (0:1), в ответном "Старая синьора" хоть и победила (2:1), но дальше прошли французы за счет гола на чужом поле.

Несмотря на титул чемпиона страны, "Ювентус" провел не самый удачный сезон. Команда проиграла в поединке за Суперкубок "Лацио", оказалась слабее "Наполи" в финале Кубка страны, а теперь в первой же стадии плей-офф покинула Лигу чемпионов. Туринцам не помог даже гений Криштиану Роналду. Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (35 лет), португалец остается в потрясающей форме: с момента переезда в Италию он забил все мячи своего клуба в плей-офф главного еврокубка. И вообще является лучшим бомбардиром "Юве".

Неудивительно, что после таких результатов руководство "Старой синьоры" отправило в отставку Маурицио Сарри. Но больше удивило то, кто был выбран на место этого специалиста. Новым рулевым "Ювентуса" стал экс-хавбек клуба, чемпион мира-2006 Андреа Пирло, который до того не работал тренером.

Тем временем в Лиге чемпионов определились четвертьфинальные пары. Выглядят они следующим образом: "Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция), "Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия), "РБ Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания) и "Аталанта" (Италия) - "ПСЖ" (Франция).

Все оставшиеся матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоятся в Португалии. Победители четвертьфинальных и полуфинальных встреч определятся по итогам одной игры. Поединки четвертьфинала пройдут с 12 по 15 августа, полуфинала - 18 и 19 августа, финал - 23 августа.