Южная Корея построит авианосец

Правительство Южной Кореи намерено официально заявить о проекте по созданию собственного легкого авианосца, который будет оснащён 20 самолётами вертикального взлета F-35 B. Построить и получить первый авианосец военные Республики Корея (РК) намерены к 2030 г. Всё это станет ответом Сеула на масштабные программы перевооружения и наращивания боевой мощи со стороны соседних стран - Китая, Японии и Северной Кореи. Об этом сообщили сразу несколько южнокорейских изданий со ссылкой на неназванные источники в правительстве РК.

Как отмечают корейские газеты, ссылаясь на анонимные "источники в правительстве страны", в настоящий момент в руководстве Вооружённых сил РК идёт работа по внесению изменений в прежний проект строительства "крупного транспортного корабля - II". До этого предполагалось, что к 2033 г. ВС РК получат многоцелевой военно-транспортный корабль водоизмещением 30 тысяч тонн.

Ранее уже ходили слухи, что по сути речь идёт о создании лёгкого авианосца для ВМС РК, но официальный Сеул умышленно не подчёркивал это, чтобы не провоцировать напряжённость с Японией и Китаем. Теперь же, как спекулирует ряд изданий, сыграла свою роль готовность президента РК Мун Чжэ Ина активно противостоять любым притязаниям Японии, а также намерение не уступать в региональной гонке вооружений, где Китай уже имеет два и строит ещё пару авианосцев, Япония намерена перепрофилировать два вертолётоносца в лёгкие авианосцы, а КНДР создаёт мощные ударные ракетные вооружения, способные легко обходить системы ПРО.

В итоге Объединённый комитет начальников штабов ВС РК в ближайшие месяцы намерен представить на утверждение новую версию проекта крупного военного-транспортного корабля. Теперь проект будет открыто называться "проектом строительства лёгкого авианосца". Военные ожидают, что первый авианосец будет построен в 2029-2030 гг. и принят на вооружение в 2032-2033 гг. То есть все будет ускорено на два-три года.

Что касается технических деталей проекта, то водоизмещение будет прежним - около 30 тысяч тонн. Пока идут споры о том, какие виды самолётов должны будут базироваться на корейском авианосце. Наиболее вероятным выглядит вариант с оснащением авианосца РК 20 американскими истребителями пятого поколения F-35 В, которые имеют возможность вертикально взлетать и садиться. Корейский авианосец не будет иметь возможности поддержки десантных операций морской пехоты.

Ориентировочная стоимость только корабля оценивается примерно в 1 трлн. 800 млрд. вон (около полутора миллиарда долларов). Если же сюда добавить стоимость и базирующихся самолётов, то общая цена возрастёт до пяти триллионов вон (около 4,5 млрд. долл.).

Правда эксперты признают, что теперь возникает вопрос, откуда взять такие деньги и самолёты. Есть два варианта по поводу самолётов: либо Южная Корея дополнительно заказывает у США 20 F-35 B. Или она внесёт коррективы в свою программу переоснащения ВВС, в рамках которой запланирована в итоге покупка 60 машин F-35 А. Некоторые предлагают закупить пока 40 F-35 А, а остальные 20 заказать в "вертикальном" варианте - F-35 B. Но замена обычных версий F-35 на "вертикальные" может негативно сказаться на общей мощи южнокорейских ВВС. Модель F-35 B имеет одно достоинство - вертикальный взлёт и посадку. Но на этом преимущества заканчиваются. F-35 В примерно на 30 процентов дороже, чем F-35 А, и при этом хуже оснащён, чем "модель А".

Судя по слухам, в минобороны Южной Кореи не хотят снижать возможности своих ВВС, а потому намерены реализовывать проект с лёгким авианосцем и самолётами для него совершенно отдельно от других программ. Проще говоря, речь идёт о дополнительном заказе 20 машин F-35 B, что решит все проблемы. Вопрос лишь в том, откуда взять на это деньги.

Но, если верить газетам, то создание лёгкого авианосца для РК вопрос уже практически решённый. Уже на этот год выделены 27,1 млрд. вон (ок. 22 млн. долл.) на военные разработки и предварительное планирование проекта строительства многоцелевого военного корабля, который будет оснащён самолётами вертикального взлёта и посадки.

Стоит также отметить, что манера подачи материала южнокорейскими СМИ говорит о том, что соответствующая информация была доведена до них напрямую правительством с просьбой лишь не называть конкретного чиновника и его ведомственную принадлежность. Это означает, что планы по строительству первого авианосца РК фактически согласованы.