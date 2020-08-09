Правительство России готовит пакет документов, детально прописывающих правила спасения туристов, оказавшихся в чужой стране в тяжелой ситуации из-за банкротства туркомпании, а также других проблем. Например, если вдруг страны закрыли свои границы из-за какой-нибудь чрезвычайной ситуации.

Страшный сон любого туриста: солнечная заграница и закрытые двери отеля. Некуда идти, но и не на чем улететь. Тот, кто привез, не отвечает на звонки, потому что разорился. Планировалось в эти дни отдыхать и веселиться, а приходится нервничать и ругаться.

В такой кошмарной ситуации побывали десятки тысяч наших соотечественников. Но в этом году к обычной страшилке "туркомпания приказала долго жить" добавилась еще одна: разразилась пандемия, границы закрылись, путевки сгорели. Немало людей вообще никуда не смогли улететь. Главный атрибут сезона не горящие, а сгоревшие путевки.

Конечно, отдых - дело частное. Но это не значит, что людей надо бросать в беде. Прошли те времена, когда спасение утопающих было делом рук самих утопающих.

Поэтому весной этого года были приняты специальные поправки в Закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Теперь в случае принятия иностранным государством решения о закрытии границ или возникновения в той стране чрезвычайных обстоятельств, представляющих угрозу жизни и здоровью туристов, правительством России может быть принято решение о возврате туристам уплаченных за путевки денежных сумм. Средства в таком экстренном случае будут браться из фонда персональной ответственности туроператора.

Приходить на выручку гражданам должна ассоциация Турпомощь - объединение туроператоров в сфере выездного туризма

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что подготовленный пакет документов направлен на создание комплексной системы защиты туристов, попавших в сложную ситуацию из-за проблем туроператора. Проекты рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

"Для защиты граждан создан специализированный фонд. Если туристам понадобится экстренная помощь, связанная с оплатой проживания, организацией питания, вывозом с курорта, предоставлением правовой поддержки, - решение будет приниматься оперативно, в течение суток", - рассказал Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что к руководителям туристических компаний будут предъявляться строгие требования, в том числе - обязательная проверка на наличие судимости. Фонд будет также возмещать туристам потери, связанные с экстренным самостоятельным возвращением с курорта по вине туристической компании. Ущерб возместят и в том случае, если человек приобрел путевку, но из-за банкротства туроператора не смог вылететь на отдых.

"Подготовленные правила, с одной стороны, повысят защищенность граждан. С другой - должны стимулировать развитие туристической индустрии, так как человек, воспользовавшийся услугами туроператора, получит качественную системную защиту. Этот фактор станет важным доводом для того, чтобы обратиться в туристическую компанию, а не бронировать отдых самостоятельно", - резюмировал Владимир Груздев.

Кстати, нормы, предписывающие создать фонд персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма, появились еще в 2016 году.

Тогда же были введены правила, касающиеся помощи туристам в экстренных ситуациях.

Приходить на выручку гражданам должна ассоциация "Турпомощь" - объединение туроператоров в сфере выездного туризма. Именно она формирует фонд персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма. При покупке путевки важно убедиться, что туроператор является членом Турпомощи. Система уже достаточно отлажена. Зачем же потребовалось обновить весь пакет правительственных документов, связанных с оказанием экстренной помощи туристам?

Прежде всего правила необходимо изменить с учетом "коронавирусных" поправок в законодательстве. Заодно совершенствуются все механизмы, связанные с оказанием экстренной помощи туристам. Кроме того, усиливается контроль за чистотой рядов в руководстве компаний-туроператоров. Отдельный приказ прописывает порядок предоставления документов, подтверждающих соответствие руководителей компаний-туроператоров и главных бухгалтеров соответствующей должности. В частности, будет проверяться, нет ли у руководителей судимости, не привлекались ли они в течение года к административной ответственности за правонарушения в сфере туристской деятельности. Если начальников или финансистов туркомпаний штрафовали более трех раз за правонарушения в профессиональной сфере, свой пост они занимать не вправе. Полные справки на руководителей необходимо подавать в Ростуризм для внесения в единый федеральный реестр туроператоров. Туристы могут быть спокойны, что абы кто организовать туркомпанию не сможет.

Усиливается контроль за чистотой рядов в руководстве компаний-туроператоров

В свою очередь, адвокат Виктория Данильченко советует туристам не забывать и про страхование.

"Самым лучшим способом защиты туристов, выбирающих заграничный отдых, остаются страховки, - говорит она. - Причем в последнее время они получают все большую популярность у наших граждан. Например, та же страховка от невыезда. Люди хотят быть спокойными за собственный отдых и готовы платить за это дополнительные деньги".

При этом она соглашается, что для туристов, оказавшихся в сложной ситуации за границей, помощь из средств резервного фонда будет отличным подспорьем.

"Тот факт, что поездки в некоторые страны возобновились, радует, но пандемия и здесь внесла свою лепту, - говорит Виктория Данильченко. - Готовясь к поездке, нужно убедиться, что в выбранном и оплаченном отеле подтверждена бронь на ваше имя на определенные даты. Сейчас из-за санитарных норм в Турции, например, не все отели открылись либо не всем хватает мест в связи с ограничением числа туристов. Поэтому есть риск быть заселенным в отель ниже уровнем, ведь туроператоры продолжают продавать путевки в погоне за упущенной прибылью, не спеша сообщать туристам всю правду о работе турецких отелей. Банкротство туроператоров тоже распространенная проблема. Можно предположить, что количество банкротов в постпандемийный период увеличится".

Также она напоминает, что человек не робот и может заболеть где и когда угодно без всяких пандемий. Нагрянуть болезнь может и на курорте.

"Медицинское страхование позволяет избежать затрат на госпитализацию и лечение, - подчеркивает адвокат. - Важно оформить страховой полис перед въездом в страну".

Безопасность туристов - это не только строгий досмотр, но и ответственность туроператора. Фото: AP

Мнение

Речь идет о внесении поправок в уже существующие правила в рамках административной реформы, пояснил "РГ" директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Изменения затронут различные документы, касающиеся, например, эвакуации россиян, возмещения реального ущерба, причиненного туристам. "В определенном смысле это технические регламенты, которые дорабатываются", - сказал он.

За основу новых правил будут взяты действующие механизмы, поскольку они оправдали себя. В России действуют два вида фондов - резервный и фонды персональной ответственности туроператоров, которые имеют достаточно большие размеры. Например, резервный фонд насчитывает около 500 млн рублей, а фонды персональной ответственности в совокупности - около 2,1 млрд рублей. Но последние защищают организованного туриста в таких ситуациях, когда туроператор не смог дальше исполнять свои обязательства. Помощь туристам в чрезвычайных ситуациях находится в юрисдикции государства, отметил Осауленко.

В ходе пандемии коронавируса возник новый вид чрезвычайных ситуаций, поэтому потребовалось изменить механизмы защиты туристов, добавляет профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь.

"Например, страховым случаем не будет считаться ситуация, когда коронавирусом человек не заболел, но летел рядом с заболевшим в самолете. Туриста помещают в обсервацию, возникает вопрос, за чей счет", - говорит она. Другой вариант, когда, например, у ребенка поднялась температура и есть симптомы, похожие на коронавирус. Опять же за чей счет он будет находиться в обсервации. Так называемые расширенные страховки, которые сейчас начинают предлагать, подобные случаи не покрывают. К тому же не ясно, за счет каких средств вывозить граждан в случае закрытия границ из-за пандемии. "Возникло очень много новых нюансов обеспечения безопасности туристов. Пока невозможно сказать, какие именно механизмы будут прописаны, идет обсуждение", - сказала эксперт. А гражданам, выезжающим за рубеж, она рекомендовала предусмотреть средства, которые позволили бы остаться вместе с заболевшим родственником и купить новые авиабилеты.

Подготовил Евгений Гайва