Кабмин выделит дополнительные субсидии на погашение ипотеки многодетным

Новости

В США уже больше пяти миллионов инфицированных коронавирусом 18:19
В Афганистане из тюрем выйдут 400 боевиков "Талибана" 18:09
На 101-м году жизни умерла актриса Франка Валери 18:05
На выборах президента Беларуси проголосовали более 75% избирателей 17:23
В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма против санкций США 16:32
В Петербурге на уроженца Чечни завели дело за избиение сотрудницы полиции 16:24
В Петербурге мать пришла в гости с трупом дочери в пакете 15:57
Около пяти тысяч человек устроили забег в центре Петербурга 15:48
Явка на выборах президента Беларуси превысила 65 процентов 15:41
Во Франции отказались от дистанций между учениками в школах 15:38
В Китае канадца приговорили к смертной казни 15:35
В парламенте РФ сообщили о ходе наблюдения за выборами в Беларуси 15:21
УАЗ вспомнил об уникальном автомобиле 15:00
Самолет из Франции прибыл в Осло через минуту после введения карантина 14:24
Видео: В Бельгии хулиганы устроили массовую драку с полицией на пляже 14:11
Бельгийские курорты отказываются от "дневных туристов" 13:54
Актриса Зои Салдана извинилась за то, что она "недостаточно черная" 13:47
Три главных способа замены масла в автомобиле: плюсы и минусы 13:44
Лукашенко рассказал о письме Путина с фактами о задержанных россиянах 13:30
Lionsgate готовит продолжение "Грязных танцев" 13:29
Около Чернобыльской АЭС нашли грибок, защищающий космонавтов от радиации 13:23
Наблюдатели СНГ не фиксируют нарушений на проходящих в Беларуси выборах 12:57
Кокорин назвал Тедеско сильным тренером 12:52
В Париже в ряде районов ношение маски станет обязательным 12:38
На территории ЦВО к 2022 году появятся еще десять парков "Патриот" 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
09.08.2020 18:06
Рубрика: Власть

Добавят на третьего

Кабмин выделит дополнительные субсидии на погашение ипотеки многодетным
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(8229)
Для погашения части долга по ипотеке многодетным семьям из резервного фонда выделят дополнительно почти 12 млрд рублей. Проект распоряжения об этом одобрило правительство.

Дополнительные средства позволят поддержать не менее 26 тыс. семей, отметил на заседании кабмина 6 августа председатель правительства Михаил Мишустин.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5%

Он напомнил, что таким образом государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма выплаты составляет 450 тыс. рублей. В 2020 году на эти цели из бюджета уже выделено более 23 млрд рублей.

Программа действует с сентября прошлого года. Выделенные в ее рамках средства могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов. Оператором программы выступает ДОМ.РФ.

450 тысяч рублей составляет сумма выплаты на погашение ипотеки многодетными семьями

Для получения поддержки семьям нужно обращаться в тот банк, где обслуживается ипотечный кредит. К заявлению надо приложить документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, в том числе материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Если на полное погашение ипотеки денег не хватит, банк пересчитает сумму оставшегося долга и по решению заемщика либо уменьшит сумму ежемесячных взносов, либо сократит срок кредита. Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты.

Цитата
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ:

"Это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми. И все больше многодетных семей улучшают жилищные условия с помощью ипотеки"

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Недвижимость Ипотека Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

На выборах президента Беларуси проголосовали более 75% избирателей
Российских автовладельцев предупредили о важных нововведениях
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России
Назван самый малочисленный народ России
WSJ узнала о переговорах Twitter и TikTok о возможном объединении
Служба внешней разведки передала "РГ" уникальные документы времен Второй мировой
Зачем главы регионов уходят в социальные сети