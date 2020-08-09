Кабмин выделит дополнительные субсидии на погашение ипотеки многодетным

Для погашения части долга по ипотеке многодетным семьям из резервного фонда выделят дополнительно почти 12 млрд рублей. Проект распоряжения об этом одобрило правительство.

Дополнительные средства позволят поддержать не менее 26 тыс. семей, отметил на заседании кабмина 6 августа председатель правительства Михаил Мишустин.

Он напомнил, что таким образом государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма выплаты составляет 450 тыс. рублей. В 2020 году на эти цели из бюджета уже выделено более 23 млрд рублей.

Программа действует с сентября прошлого года. Выделенные в ее рамках средства могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов. Оператором программы выступает ДОМ.РФ.

450 тысяч рублей составляет сумма выплаты на погашение ипотеки многодетными семьями

Для получения поддержки семьям нужно обращаться в тот банк, где обслуживается ипотечный кредит. К заявлению надо приложить документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, в том числе материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Если на полное погашение ипотеки денег не хватит, банк пересчитает сумму оставшегося долга и по решению заемщика либо уменьшит сумму ежемесячных взносов, либо сократит срок кредита. Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты.

Цитата

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ:

"Это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми. И все больше многодетных семей улучшают жилищные условия с помощью ипотеки"