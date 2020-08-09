Кабмин выделит дополнительные субсидии на погашение ипотеки многодетным

Дополнительные средства позволят поддержать не менее 26 тыс. семей, отметил на заседании кабмина 6 августа председатель правительства Михаил Мишустин.
Он напомнил, что таким образом государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма выплаты составляет 450 тыс. рублей. В 2020 году на эти цели из бюджета уже выделено более 23 млрд рублей.
Программа действует с сентября прошлого года. Выделенные в ее рамках средства могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов. Оператором программы выступает ДОМ.РФ.
Для получения поддержки семьям нужно обращаться в тот банк, где обслуживается ипотечный кредит. К заявлению надо приложить документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, в том числе материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Если на полное погашение ипотеки денег не хватит, банк пересчитает сумму оставшегося долга и по решению заемщика либо уменьшит сумму ежемесячных взносов, либо сократит срок кредита. Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты.
Михаил Мишустин, председатель правительства РФ:
"Это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми. И все больше многодетных семей улучшают жилищные условия с помощью ипотеки"