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Рубрика: В мире

Канада введет ответные пошлины на американские товары

Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд. Фото: AFP/Dave Chan Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд. Фото: AFP/Dave Chan
Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд. Фото: AFP/Dave Chan

Правительство Канады введет через 30 дней пошлины на ряд американских товаров. Это будет сделано в ответ на решение США о введении тарифов на канадский алюминий, заявила заместитель премьер-министра Христя Фриланд.

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Она подчеркнула, что подобные действия властей США неприемлемы на фоне пандемии коронавируса и после ратификации Канадой, Мексикой и США нового торгового соглашения. Фриланд убеждена, что пошлины должны быть сняты. "Канадский алюминий не представляет угрозу национальной безопасности для США, это абсурд", - цитирует ТАСС вице-премьера.

В течение 30 дней планируется составить список американских товаров для обложения пошлинами. "Контрмеры будут доллар в доллар", - заявила Фриланд. По ее словам, речь идет о введении пошлин на сумму 3,6 миллиарда канадских долларов (2,7 миллиарда долларов США). При этом власти Канады не исключают, что до 16 августа (день, когда США вводят тарифы на канадский алюминий), стороны еще смогут договориться, и пошлин удастся избежать.

О намерении ввести в августе дополнительную 10 процентную пошлину на некоторые канадские алюминиевые изделия президент США Дональд Трамп объявил в пятницу. По словам хозяина Белого дома, это необходимо для защиты алюминиевой промышленности США, поскольку канадские производители нарушили свое обязательство прекратить насыщение американского рынка более дешевым продуктом.

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