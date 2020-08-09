Кокорин назвал Тедеско сильным тренером

9 августа московский "Спартак" в первом тура чемпионата России по футболу сыграет против "Сочи".

Накануне матча, который может стать дебютным за красно-белых для бывшего нападающего "Зенита" Александра Кокорина, новичок столичного клуба высоко оценил тренерский талант Доменико Тедеско.

"Доменико - очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в "Спартаке" всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне", - отметил Кокорин официальному сайту "Спартака".

По его мнению, Тедеско и капитан команды Георгий Джикия создают внутри коллектива рабочую обстановку.

В минувшем сезоне Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды. Летом у него истек контракт с "Зенитом", в итоге он в статусе свободного агента перешла в"Спартак", подписав долгосрочный контракт.