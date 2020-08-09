Новости

Бельгийские курорты отказываются от "дневных туристов" 13:54
Актриса Зои Салдана извинилась за то, что она "недостаточно черная" 13:47
Три главных способа замены масла в автомобиле: плюсы и минусы 13:44
Лукашенко рассказал о письме Путина с фактами о задержанных россиянах 13:30
Lionsgate готовит продолжение "Грязных танцев" 13:29
Около Чернобыльской АЭС нашли грибок, защищающий космонавтов от радиации 13:23
Наблюдатели СНГ не фиксируют нарушений на проходящих в Беларуси выборах 12:57
Кокорин назвал Тедеско сильным тренером 12:52
В Париже в ряде районов ношение маски станет обязательным 12:38
На территории ЦВО к 2022 году появятся еще десять парков "Патриот" 12:30
Выбираем оптимальную версию Lada Vesta 12:10
За 100 дней в Новой Зеландии не выявили ни одного нового случая COVID-19 12:00
Южная Корея построит авианосец 11:54
В Москве выявлено на треть меньше случаев коронавируса, чем месяц назад 11:51
СМИ: США изучают возможность обмена представительствами с КНДР 11:44
Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси 11:42
Американка перенесла вторую полную трансплантацию лица 11:25
Окончанию Ленинградской битвы посвятят полуденный выстрел 11:15
На Курилах полиция проверяет видео с издевательствами над медвежонком 11:10
Аборигены не пропустят байкеров на их слет в Южной Дакоте 11:06
В Болгарии протестующие закидали яйцами здание правительства 11:04
ЦИК: Более 40% граждан Беларуси досрочно проголосовали на выборах президента 11:03
Одиннадцать человек погибли в результате пожара в доме в Чехии 10:52
Индия сократит импорт оружия 10:42
Первые избиратели на выборах в Беларуси проголосовали ровно в 08:00 10:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
09.08.2020 12:52
Рубрика: Спорт

Кокорин назвал Тедеско сильным тренером

Текст: Максим Домчев

9 августа московский "Спартак" в первом тура чемпионата России по футболу сыграет против "Сочи".

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Газизов: История с "Химками"? "Спартак" - честный клуб

Накануне матча, который может стать дебютным за красно-белых для бывшего нападающего "Зенита" Александра Кокорина, новичок столичного клуба высоко оценил тренерский талант Доменико Тедеско.

"Доменико - очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в "Спартаке" всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне", - отметил Кокорин официальному сайту "Спартака".

По его мнению, Тедеско и капитан команды Георгий Джикия создают внутри коллектива рабочую обстановку.

В минувшем сезоне Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды. Летом у него истек контракт с "Зенитом", в итоге он в статусе свободного агента перешла в"Спартак", подписав долгосрочный контракт.

Спорт Футбол Чемпионат России Спорт Футбол Игроки и тренеры

Главное сегодня

ЦИК назвал выборы президента Беларуси состоявшимися после явки в 50%
Российских автовладельцев предупредили о важных нововведениях
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России
Назван самый малочисленный народ России
WSJ узнала о переговорах Twitter и TikTok о возможном объединении
Кокорин: Хочу вернуть тот "Спартак", который все любят
Вслед за Трусовой к Евгению Плющенко ушла Алена Косторная