"Краснодар" разгромил в гостях "Уфу" в матче РПЛ

В матче первого тура Премьер-лиги "Краснодар" уверенно обыграл на выезде "Уфу" - 3:0. Дубль оформил Реми Кабелла, еще один гол в активе Маркуса Берга.

Все мячи в этой встрече были забиты уже во второй половине. Хотя еще до перерыва гости могли открыть счет, но здорово действовал голкипер хозяев Александр Беленов. Впрочем, даже его усилий не хватило для того, чтобы "Уфа" взяла хотя бы одно очко.

В следующем туре "Краснодар" сыграет в гостях с "Локомотивом", а команда Вадима Евсеева отправится на выезд в Тулу к "Арсеналу".