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Рубрика: Экономика

Недра открыты на учет

Кризис сократил объем рентабельных запасов нефти в России
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(8229)
У одной из крупнейших корпораций ExxonMobil объем запасов, пригодных для добычи, может снизиться на 20% из-за падения цен на энергоресурсы. Это следует из отчетности компании. Для России переоценка рентабельных к добыче запасов не менее актуальна.

В 2019 году была проведена инвентаризация нефтяных месторождений, на основании которой планировалось регулировать налоги на отрасль. Но после падения котировок и снижения курса рубля сделанные тогда выводы стали неактуальными. Как сообщили "РГ" в минприроды, ведомство вместе с минэнерго проводит сейчас второй этап инвентаризации, с учетом изменившейся конъюнктуры рынка делать какие-либо выводы преждевременно.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Инвентаризация 2019 года была проведена на 609 действующих месторождениях (из 2700) с суммарным объемом запасов 17 млрд тонн (из 28,9 млрд тонн), что составляет около 60% всей извлекаемой нефти России. Учитывались только месторождения с запасами более 5 млн тонн. Мелкие месторождения из инвентаризации были исключены из-за слишком большого объема работы с ними и незначительности влияния на общую картину. Не исследовались месторождения, имеющие стратегическое значение, например, крупнейшее в России Саматлорское. Также не оценивались участки со специальными налоговыми режимами и льготами. Предварительные итоги подводились из расчета, что баррель нефти Urals стоит 69 долларов, а доллар - 63 рубля. Предварительные результаты даже при условиях, которые в 2020 году кажутся сказочными, оказались такие - только 11,5 млрд тонн, или 67% извлекаемых запасов, являются рентабельными для добычи.

По альтернативному сценарию минэкономразвития (баррель Urals - 40 долларов, доллар - 56 рублей) доля рентабельных запасов составляла 36%, говорит директор по разведке и добыче нефти и газа VYGON Consulting Сергей Клубков.

Исходя из этой оценки, из 17 млрд тонн нефти сейчас с выгодой можно добыть чуть более 6 млрд. Если предположить, что данная пропорция сохранится для запасов, которые не участвовали в инвентаризации (что, конечно, некорректно, но наглядно), получится 10,4 млрд тонн нефти. Такого объема при существующих темпах добычи нам должно хватить на 18,5 года. Результат совсем неплохой, если не учитывать возможного падения рентабельности на месторождениях по мере их разработки и надеяться, что нефть к 2040 году будет никому не нужна. Кроме того, речь идет об уже разрабатываемых или вводимых в эксплуатацию месторождениях, которые в совокупности сейчас обеспечивают нашу добычу. И по мере их истощения производство будет снижаться.

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Но у России есть козырь в рукаве. Налоговая нагрузка на нефтедобывающий сектор в России считается одной их самых высоких в мире и составляет почти 70% от выручки. Для примера, в США этот показатель составляет около 40%. За счет снижения нагрузки можно увеличить долю рентабельных для разработки участков недр. "К перспективным налоговым стимулам можно отнести механизм аплифта (вычет амортизационных отчислений из НДПИ с коэффициентом 1,5-2,5) и расширение периметра действия налога на дополнительный доход (НДД)", - считает Сергей Клубков.

Пока, правда, в правительстве рассматривается вопрос не о расширении параметров НДД, а об ужесточении его условий для нефтяных компаний.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Тихонов
Экономика Отрасли Нефть и газ

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