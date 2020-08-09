Даниил Квят со второй попытки все-таки заработал очки на автодроме "Сильверстоун", где прошли Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия. Вчера российский пилот "Альфа Таури" финишировал десятым, тогда как в прошлое воскресенье вылетел с трассы из-за лопнувшей шины.

Выиграл пятый этап нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, прервавший победную серию пилотов "Мерседеса". Британец Льюис Хэмилтон и его партнер по команде финн Валттери Боттас, не сумевший подтвердить поул-позишн, довольствовались вторым и третьим местом соответственно.

Но Хэмилтон, в активе которого 107 очков, по-прежнему лидирует в чемпионате. Ферстаппен вышел на вторую строчку (77), потеснив Боттаса (73). Квят идет на 16-м месте с двумя очками, его напарник француз Пьер Гасли - 12-й (12 очков).

Несмотря на то что в этой гонке Квят на одну позицию сумел опередить Гасли, пока россиянин внутреннюю конкуренцию проигрывает. Субботняя квалификация тоже не внушала особого оптимизма. Даниил показал только 16-й результат. Он не смог выйти из первого сегмента квалификации после ошибки в повороте. Как объяснил Квят, ему помешал резкий порыв ветра. Он широко вышел из поворота и заехал на поребрик. Пресс-служба Формулы-1 даже опубликовала ролик, где видна реакция Квята на неудачный маневр: от досады он бьет себя кулаком по шлему.

Впрочем, есть и положительные моменты. Квят отыграл наибольшее количество позиций среди остальных пилотов, стартовав с 16-го места и финишировав десятым. Кроме того, прошедший Гран-при стал 100-м в карьере россиянина.

Впереди еще восемь гонок, в которых можно прибавить. Следующий этап пройдет в Испании с 14 по 16 августа.