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09.08.2020 18:58
Рубрика: Спорт

Квят стал десятым на Гран-при 70-летия

Текст: Артур Нанян
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал десятый результат на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при 70-летия. Соревнования проходили на автодроме "Сильверстоун" в Великобритании, где в мая 1950 года состоялась первая гонка в истории "Формулы-1".
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

Квят отыграл наибольшее количество позиций среди остальных спортсменов, стартовав с 16-го места. Прошедший Гран-при стал юбилейным сотым в карьере россиянина. Его партнер по команде француз Пьер Гасли финишировал 11-м.

Фото: AFP/Peter Fox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Квят разбил машину во время гонки на Гран-при Великобритании

Победу в гонке одержал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второе место занял британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), а топ-3 замкнул партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

В чемпионате продолжает лидировать Хэмилтон, в активе которого 107 очков. На вторую строчку поднялся Ферстаппен (77 очков), на третьем месте идет Боттас (73). Квят расположился на 16-й позиции с двумя очками в активе.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Испании с 14 по 16 августа.

Спорт Формула-1

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