Квят стал десятым на Гран-при 70-летия

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал десятый результат на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при 70-летия. Соревнования проходили на автодроме "Сильверстоун" в Великобритании, где в мая 1950 года состоялась первая гонка в истории "Формулы-1".

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