Макрон: Париж рассчитывает на поддержку Москвы в организации помощи Ливану

Власти Франции рассчитывают на поддержку Россией инициатив Парижа по организации международной помощи Ливану. Об этом президент республики Эмманюэль Макрон заявил на открытии видеоконференции, посвященной этому вопросу.

По его словам, перед 15 государствами, принявшими участие в этой конференции, стоит задача оказать помощь населению Ливана, в столице которого 4 августа прогремел мощный взрыв. "Мы также обращались к России и Турции, и я уверен, что они окажут поддержку", - отметил Макрон, добавив, что эта кампания должна стать "демонстрацией единства мира" в данном вопросе.

Президент Франции подчеркнул, что странам-донорам "требуется срочно удовлетворить острую необходимость в медикаментах и медицинском оборудовании, возникшую в Ливане", поскольку при взрыве пострадали госпитали и другие медицинские учреждения, а крупный запас лекарств был уничтожен.

"На втором месте стоит задача обеспечить людей продуктами питания, так как взрыв уничтожил и запасы продовольствия. Нам предстоит в срочном порядке обеспечить пищевую безопасность страны", - заявил Макрон. Также необходима помощь в восстановлении школ, строительстве жилья. По его словам, эта работа должна проходить под эгидой ООН и при поддержке Всемирного банка и Международного валютного фонда.

"Необходимо, чтобы помощь была как можно эффективнее и быстрее доведена до ливанского населения, неправительственных организаций, гражданского общества", - отметил французский президент, добавив, что Франция уже отправила 8 транспортных самолетов в Ливан, доставивших спасателей, технику, лекарства и медицинское оборудование. В пути находятся еще два судна с необходимым грузом.

Напомним, мощный взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Погибли свыше 150 человек, около 5 тысяч пострадали, 300 тысяч остались без крыши над головой. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры.