Макрон: Париж рассчитывает на поддержку Москвы в организации помощи Ливану

По его словам, перед 15 государствами, принявшими участие в этой конференции, стоит задача оказать помощь населению Ливана, в столице которого 4 августа прогремел мощный взрыв. "Мы также обращались к России и Турции, и я уверен, что они окажут поддержку", - отметил Макрон, добавив, что эта кампания должна стать "демонстрацией единства мира" в данном вопросе.
Президент Франции подчеркнул, что странам-донорам "требуется срочно удовлетворить острую необходимость в медикаментах и медицинском оборудовании, возникшую в Ливане", поскольку при взрыве пострадали госпитали и другие медицинские учреждения, а крупный запас лекарств был уничтожен.
"На втором месте стоит задача обеспечить людей продуктами питания, так как взрыв уничтожил и запасы продовольствия. Нам предстоит в срочном порядке обеспечить пищевую безопасность страны", - заявил Макрон. Также необходима помощь в восстановлении школ, строительстве жилья. По его словам, эта работа должна проходить под эгидой ООН и при поддержке Всемирного банка и Международного валютного фонда.
"Необходимо, чтобы помощь была как можно эффективнее и быстрее доведена до ливанского населения, неправительственных организаций, гражданского общества", - отметил французский президент, добавив, что Франция уже отправила 8 транспортных самолетов в Ливан, доставивших спасателей, технику, лекарства и медицинское оборудование. В пути находятся еще два судна с необходимым грузом.
Напомним, мощный взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Погибли свыше 150 человек, около 5 тысяч пострадали, 300 тысяч остались без крыши над головой. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры.