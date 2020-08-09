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09.08.2020 14:26
Рубрика: В мире

МЧС РФ прекратило поисковую операцию в Бейруте

Текст: Тимофей Борисов

В МЧС России официально признали, что выживших людей под завалами в Бейруте больше нет. В связи с этим поисково-спасательная операция переименована в аварийно-спасательную.

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"Поисково-спасательные работы в Бейруте завершены, аварийно- спасательные работы продолжаются", - сообщили в оперативном штабе агентству ТАСС.

Спасатели МЧС ведут поисковые работы с 5 августа. За это время им не удалось найти живых людей.

На стадионе в центре Бейрута российские медики развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России 6-7 августа приняли 92 пострадавших, включая 12 детей. За все время работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела шести человек.

О сроках завершения своей миссии полностью в МЧС пока ничего не говорят.

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