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09.08.2020 20:04
Рубрика: Экономика

Минфин поднимает ставки

Мальта и Люксембург согласились на повышение налогов на дивиденды, уходящие из России
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(8229)
Мальта и Люксембург в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия по налогам на выплату доходов из России, переговоры с ними об изменении соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) будут оперативно завершены после окончания аналогичных переговоров с Кипром. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам.

Минфин России уведомил министерства финансов Кипра, Люксембурга, Мальты и Нидерландов о намерении повысить ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов, переводимых из России, до 15%. Для этого требуется пересмотреть СИДН с этими странами. В марте президент Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться налогом по ставке не менее 15% (столько взимается с физических лиц - нерезидентов в России).

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В июне минфин запустил подготовку выхода из СИДН с Мальтой, однако сейчас уже нет необходимости в денонсации соглашения с Мальтой, сказал Сазанов. По его словам, переговоры с Мальтой и Люксембургом будут оперативно завершены после окончания переговоров с Кипром.

Переговоры с Кипром в июне-июле зашли в тупик, и 3 августа минфин начал подготовку к выходу из СИДН с этой страной с 2021 года, однако, по словам Сазанова, 10 и 11 августа стороны вновь обсудят изменение соглашения, на этот раз на встрече в Москве. "Коллегам из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15% с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций", - рассказал Сазанов. Несколькими днями ранее минфин сообщил, что контрпредложения Кипра "по сути размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории РФ через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения". По действующему соглашению ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам - до 0%, тогда как ставки в России - 13-15%.

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Предложение об изменении СИДН Нидерландам было отправлено только на этой неделе, и минфин ожидает ответа в ближайшие недели, позже уточнил Сазанов в эфире Первого канала.

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