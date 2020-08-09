Минпромторг намерен переформатировать систему поддержки промышленных кластеров. Обязательным критерием предоставления господдержки может стать организация производства продукции или компонентной базы для нацпроектов и экспорта. Об этом рассказал в интервью "РГ" замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных.

Алексей Беспрозванных: С 2015 года в бюджет от кластеров поступило больше 12 млрд рублей налогов. Фото: Минпромторг

Как изменится подход к развитию промышленных и индустриальных парков в ближайшее время?

Алексей Беспрозванных: Минпромторг совместно с другими ведомствами работает над созданием единой архитектуры мер господдержки индустриальных парков и технопарков и повышением эффективности использования федеральных ресурсов.

Задача минпромторга - унифицировать требования внутри страны между разными ведомствами, так или иначе курирующими тему технопарков, индустриальных парков и кластеров. Мы сейчас расширяем список объектов, которые могут входить в реестр, включая туда, например, агропарки, агробиотехнопарки.

Еще одним важным звеном новой политики в отношении инфраструктурных объектов станет масштабное использование государственной системы промышленности ГИСИП. Она создана по заказу минпромторга для мониторинга развития региональной промышленной инфраструктуры, а также демонстрации подготовленных площадок инвесторам при принятии решения об открытии новых производств. У нас большие планы на эту систему, думаем, она может быть очень эффективна для понимания целостной картины промышленности в стране. Сейчас мы совместно с Росстатом разрабатываем инструментарий статистического учета для повышения полноты и достоверности информации о развитии региональной промышленной инфраструктуры.

Какова сейчас динамика по привлечению резидентов? Сколько уже удалось собрать налогов и создать рабочих мест?

Алексей Беспрозванных: С 2015 года минпромторгом совместно с региональными властями и предприятиями созданы и включены в реестр 49 промышленных кластеров с ежегодным объемом выпускаемой продукции свыше 1,3 трлн рублей. За это время в федеральный бюджет поступило больше 12 млрд рублей налогов и создано больше 30 тысяч рабочих мест.

В 2013 году, например, было создано 36 индустриальных парков, а в 2018 году их насчитывалось уже 227, и из них больше половины - частных. В индустриальных парках создано 174 тысячи высокопроизводительных рабочих мест. Причем в индустриальные парки страны приходят и иностранные партнеры - это бизнес США, Японии, Турции, Германии. Уже 14 стран вложили свои средства в наши инфраструктурные объекты промышленности. Всего за 2013-2019 гг. частными инвесторами вложено свыше 600 млрд рублей в открытие новых производств.

Какую поддержку получает бизнес?

Алексей Беспрозванных: В рамках механизма поддержки сейчас мы возмещаем предприятиям до 50% затрат на реализацию кластерных проектов: НИОКР, опытная партия, проценты по кредитам, лизинг, закупка технологической оснастки, программно-аппаратных комплексов. Механизм хорошо отработан и популярен среди регионов. Губернаторы поддерживают его применение, а местные министры промышленности хорошо осведомлены о порядке работы. Совместно с ними мы провели сбор информации о планах кластеров по реализации проектов импортозамещения и увидели серьезный интерес к этой теме.

Минпромторг намерен перейти от компенсации затрат предприятий кластеров к поощрению за достижение результатов

Чтобы быть включенным в реестр, парк или кластер должен соответствовать определенному стандарту. KPI определяются той мерой поддержки, на которую претендует инвестор, и той специализацией, которая есть у региона, где функционирует объект. Например, во многих регионах отдается преимущество малому бизнесу.

Учитывает ли новая кластерная политика "умную специализацию" регионов - отраслевую специфику, наличие квалифицированных кадров?

Алексей Беспрозванных: Сегодня наша главная цель - избежать хаотичного импортозамещения и получить синергетический эффект, задействовав ключевые промышленные специализации регионов. Так что именно производственные компетенции субъектов учитываются в этой системе.

Сейчас действуют семь межрегиональных промышленных кластеров. Например, межрегиональный Кластер электронных приборов, материалов и компонентов в Ставрополье и Белгородской области реализует проект по созданию крупнейшего в мире производства пластин из кристаллов синтетического сапфира больших и сверхбольших диаметров. По итогам его реализации в 2020 году будет локализовано производство продукции с высокой добавленной стоимостью, создано и модернизировано более 280 новых высокопроизводительных рабочих мест и сгенерировано более 2 млрд рублей налогов. 95% конечной промышленной продукции кластера предназначено на экспорт в 25 стран.

Самый крупный межрегиональный промышленный кластер - "Композиты без границ", функционирующий в Татарстане, Саратовской и Московской областях с 2018 года. Там организуется выпуск углеродных волокон. В результате его реализации в 2022 году будет локализовано высококонкурентное производство углеволокна и тканей из препрегов на основе ПАН-волокон. Благодаря этому проекту предприятие кластера "Алабуга-Волокно" увеличит объем промпроизводства более чем на 3 млрд рублей, в федеральный бюджет дополнительно поступит свыше 500 млн рублей налоговых и таможенных платежей. Будет создано 130 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Как вы оцениваете работу региональных властей по развитию промышленных кластеров?

Алексей Беспрозванных: Сегодня регионы - лидеры по числу успешных кластеров - это Татарстан (10 кластеров), Челябинская область (7), Санкт-Петербург (4), Ульяновская область (3) и Ставропольский край (2). Снижение административных барьеров и разнообразие производственных компетенций в регионах активно способствуют развитию кластерных структур.

Вместе с тем, учитывая все успехи кластерной политики в России, мы все равно понимаем, что настало время менять требования и переходить на новый уровень развития. В частности, мы предлагаем переориентировать программы развития кластеров и установить в качестве критерия предоставления господдержки обязательное условие организовать производство продукции или компонентной базы для нацпроектов и экспортного потенциала.

Также важно перейти от компенсации затрат предприятий промышленных кластеров к поощрению за достижение результатов. Причем по этим пунктам будут вполне понятные четкие критерии: прирост объемов промпроизводства по отношению к размеру субсидии должен составлять 5 к 1; прирост объемов производственной кооперации с другими участниками кластера по отношению к размеру субсидий - 3 к 1; прирост налоговых отчислений в федеральный бюджет по отношению к размеру субсидии - 1,5 к 1.

Необходимо провести приоритезацию господдержки для кластерных проектов с участием предприятий ОПК и сделать акцент на обязательстве по наращиванию промышленного производства гражданской продукции.

Требования регионов к паркам, получающим субсидии, значительно разнятся. Будут ли созданы одинаковые соглашения со всеми регионами?

Алексей Беспрозванных: Именно этим мы сейчас активно занимаемся. Цель подписываемых сейчас с региональными властями дополнительных соглашений как раз в координации действий на всех уровнях для обеспечения успешной работы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров в регионах. Они гармонизируют региональное и федеральное законодательство.

Допсоглашения позволят получать более полную информацию о промышленной продукции, необходимой для выполнения региональных проектов, и о возможностях предприятий производить и поставлять такую продукцию. Это даст возможность вовлечь отечественного производителя в рынок региональных и муниципальных закупок с использованием ГИСИП, которую мы сейчас активно реформируем. Важным элементом является создание возможности импортозамещения комплектующих конечной продукции.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Елена Березина

Какая поддержка предоставлена резидентам и управляющим компаниям технопарков в связи с эпидемией?

Алексей Беспрозванных: Во время пандемии минпромторг связался с каждым регионом и распространил рекомендации по поддержке управляющих компаний парков и кластеров. В частности, мы предложили компенсировать выпадающие доходы путем предоставления субсидий или льготных займов на промышленную инфраструктуру и пополнение оборотных средств. Мы рекомендовали распространить на управляющие компании индустриальных парков и технопарков режим непрерывной работы, меры поддержки МСП, освободить от уплаты налога на имущество и земельного налога или снизить ставку, предусмотреть "арендные каникулы", не применять штрафные санкции при невыполнении целей или обязательств.

Видим, что множество регионов отреагировали на наши рекомендации и выполнили их, тем самым обеспечив задел на более быстрое восстановление экономики.

Будут ли субсидии на создание объектов промышленной и технологической инфраструктуры частных промышленных технопарков?

Алексей Беспрозванных: Да, поддержка частных промышленных парков - это один из наших приоритетов. Возьмем пример Краснодарского края - частный индустриальный парк Wildberries. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров принял участие в церемонии закладки символической сваи в его фундамент. Этот амбициозный проект поможет создать дополнительные рабочие места для малого и среднего бизнеса и нарастить долю отечественной продукции как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Сегодня мы как никогда заинтересованы в появлении большего числа подобных инициатив, развивающих взаимовыгодное сотрудничество крупного бизнеса с регионами.

Для этого мы готовы компенсировать регионам затраты на строительство индустриальных парков и промышленных технопарков за счет налоговых отчислений резидентов этих объектов в федеральный бюджет.

Вхождение в реестр индустриальных парков дает возможность инициатору проекта обратиться за предоставлением налоговых льгот по налогу на имущество, транспортному налогу, налогу на землю. Также можно получить иные преференции, в частности, предоставление земельных участков целевым образом, снижение ставки арендной платы, административную поддержку проекта.

Как это работает?

Алексей Беспрозванных: Схема следующая: частный инвестор строит индустриальный парк и обеспечивает привлечение резидентов. Регион при этом начинает возмещать часть затрат инвестора по созданию парка, либо начинает строить часть внешней инфраструктуры для парка: подъездные дороги, электроподстанцию, внешние линейные объекты. После этого регион может подать заявку в минпромторг на получение компенсации затрат по поддержке за счет возврата налоговых и таможенных платежей резидентов в федеральный бюджет. Ему вернут вложенные средства, при этом в регионе появится промышленный объект, предоставляющий новые рабочие места.