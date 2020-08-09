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09.08.2020 16:50
Рубрика: Экономика

Полис в поле

Под страховку подпадут в пять раз больше посевов
Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз вынес на общественное обсуждение законопроект о введении нового вида агрострахования - от чрезвычайных ситуаций. Это позволит застраховать около 30% всех посевов, то есть в пять раз больше, чем сегодня.
По действующей программе половину расходов на страхование аграриям возмещает государство. Фото: Егор Алеев / ТАСС По действующей программе половину расходов на страхование аграриям возмещает государство. Фото: Егор Алеев / ТАСС
По действующей программе половину расходов на страхование аграриям возмещает государство. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сейчас аграрий может купить полис на случай снижения урожая определенной сельхозкультуры из-за природных явлений (засухи, града и т.д.) только в целом по хозяйству. Для каждого пострадавшего хозяйства в течение сезона проводится оценка влияния рисков на посевы, а для получения страховой выплаты нужно ждать уборки урожая. При этом, если одно поле пострадало, а на другом осталась продукция, страхового случая может не произойти.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
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Новая система страхования будет для аграриев более доступной. В дополнение к существующей программе будет введен так называемый "второй уровень" страхования - от ЧС. Страховым случаем будет считаться объявление чрезвычайной ситуации. Как считают в Национальном союзе агростраховщиков (НСА), этот механизм похож на компенсацию ущерба из бюджета по "списанным полям", который активно применялся несколько лет назад - при нем страховая выплата может быть перечислена непосредственно после того, как будет установлена площадь погибших сельхозкультур.

Система агрострахования субсидируется государством: сейчас аграриям компенсируют половину от стоимости полиса. Законопроект предусматривает увеличение субсидирования государством расходов малого и среднего агробизнеса до 80% от страховой премии. Для остальных аграриев размер субсидии в первый год также будет равен 80% от страховой премии, в дальнейшем каждый год размер господдержки будет снижаться до 50% от страховой премии.

Также будут предусмотрены дополнительные программы страхования. Например, можно будет застраховать урожай только на части площади, доходы сельхозпроизводителя, прямые затраты на возделывание урожая и т.д. Также предусмотрено так называемое индексное страхование, при котором учитывается только факт снижения урожайности застрахованной культуры в конкретной зоне. При этом доказывать наступление природного катаклизма не потребуется.

НСА в целом поддерживает законопроект, но отдельные моменты вызывают вопросы у участников рынка, говорит президент союза Корней Биждов. В частности, по его мнению, следует детализировать понятие чрезвычайной ситуации в АПК. "Для установления того, реализовался ли риск ЧС на застрахованных полях, или в регионе, где они находятся, необходим прозрачный и понятный всем сторонам механизм принятия решений, основанный на оценке реального ущерба и критериях ЧС. При этом такой механизм должен предполагать участие со стороны представителей системы агрострахования", - говорит он.

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По прогнозам минсельхоза, по существующей системе агрострахования в 2020 году удастся застраховать не менее 6,2 млн га посевной площади, то есть почти в 1,5 раза выше уровня 2019 года (4,3 млн га). Также ожидается, что в текущем году будут застрахованы не менее 7,4 млн условных голов сельскохозяйственных животных, что в 1,2 раза больше, чем в прошлом году (6,4 млн условных голов).

Экономика АПК Экономика Страхование Правительство Минсельхоз

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