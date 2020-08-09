"Молодежка" выиграла Кубок будущего на турнире в Сочи

Новости

В США уже больше пяти миллионов инфицированных коронавирусом 18:19
В Афганистане из тюрем выйдут 400 боевиков "Талибана" 18:09
На 101-м году жизни умерла актриса Франка Валери 18:05
На выборах президента Беларуси проголосовали более 75% избирателей 17:23
В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма против санкций США 16:32
В Петербурге на уроженца Чечни завели дело за избиение сотрудницы полиции 16:24
В Петербурге мать пришла в гости с трупом дочери в пакете 15:57
Около пяти тысяч человек устроили забег в центре Петербурга 15:48
Явка на выборах президента Беларуси превысила 65 процентов 15:41
Во Франции отказались от дистанций между учениками в школах 15:38
В Китае канадца приговорили к смертной казни 15:35
В парламенте РФ сообщили о ходе наблюдения за выборами в Беларуси 15:21
УАЗ вспомнил об уникальном автомобиле 15:00
Самолет из Франции прибыл в Осло через минуту после введения карантина 14:24
Видео: В Бельгии хулиганы устроили массовую драку с полицией на пляже 14:11
Бельгийские курорты отказываются от "дневных туристов" 13:54
Актриса Зои Салдана извинилась за то, что она "недостаточно черная" 13:47
Три главных способа замены масла в автомобиле: плюсы и минусы 13:44
Лукашенко рассказал о письме Путина с фактами о задержанных россиянах 13:30
Lionsgate готовит продолжение "Грязных танцев" 13:29
Около Чернобыльской АЭС нашли грибок, защищающий космонавтов от радиации 13:23
Наблюдатели СНГ не фиксируют нарушений на проходящих в Беларуси выборах 12:57
Кокорин назвал Тедеско сильным тренером 12:52
В Париже в ряде районов ношение маски станет обязательным 12:38
На территории ЦВО к 2022 году появятся еще десять парков "Патриот" 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
09.08.2020 18:23
Рубрика: Спорт

Шайбы жаркие

"Молодежка" выиграла Кубок будущего на турнире в Сочи
Текст: Илья Соболев, Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(8229)
Успехом завоевавшей Кубок будущего олимпийской сборной России в Сочи завершился первый предсезонный турнир с участием клубов КХЛ и нашей "молодежки" (до 20 лет), созданной с прицелом на Пекин-2022.

Турнир Sochi Hockey Open проходил в необычном формате. Квартет участников был разбит на две пары, они проводили серии матчей друг против друга. "Олимпийцы" были сильнее ХК "Сочи" (6:0, 10:0, 4:2, 7:1), серебряный призер чемпионата России 2019/20 СКА обменялся парными победами с ярославским "Локомотивом" (6:0, 6:2 и 2:6, 2:3).

Фото: iStock
КХЛ опубликовала календарь нового сезона

Организаторы в итоге решили добавить интриги и, поскольку противостояния получились между молодежными командами с одной стороны и клубными - с другой, учредили еще приз - Кубок будущего. Вот почему в завершающий день соревнований в первом финальном матче за Кубок будущего сошлись олимпийская сборная U20 и ХК "Сочи" (7:1), во втором в борьбе непосредственно за Кубок Sochi Hockey Open - петербуржцы и ярославцы (3:2 в пользу "Локо"). Одним словом, сочинский турнир стал первопроходцем во времена возобновления хоккейной жизни и вместо критики явно заслужил добрые слова за смелость и отличную организацию.

В непростых условиях ограничений в России проводится незначительное число соревнований с участием спортсменов топ-уровня. Это футбол, регби, отдельные этапы первенства страны по пляжным футбол и волейболу с постоянно ломающимися календарями. Хоккей, ни много ни мало, второй по популярности вид спорта в стране, а в отдельных регионах - даже номер один. Вот почему к турниру в Сочи было приковано особое внимание болельщиков и СМИ. Уже сам факт его проведения на достойном уровне заслуживает добрых слов организаторам.

Самым ценным игроком турнира признан Егор Афанасьев из "молодежки"

В сезоне-2019/20 многочисленная армия наших хоккейных болельщиков явно недополучила эмоций, ведь плей-офф КХЛ был прерван на самом интересном месте, в разгар розыгрыша Кубка Гагарина. Несколько месяцев любители ледовых баталий ждали возвращения игры, и вот наконец-то это случилось в курортном Сочи. Главный для России зимний вид спорта вернулся в наиболее жаркие дни субтропического лета.

Не только поэтому соревнования прошли в особой атмосфере. Специалисты и обычные телезрители увидели в деле много перспективной молодежи. Это касается прежде всего как олимпийской сборной, где под началом легендарного нападающего Игоря Ларионова по прозвищу Профессор выступают игроки не старше 20 лет, так и команды хозяев ХК "Сочи". Да и в составах СКА и "Локомотива" есть недавние юниоры.

Фото: Reuters
"Каролина" выбила "Нью-Йорк Рейнджерс" из плей-офф НХЛ

У Ларионова подобралась весьма интересная по именам и персоналиям команда. Есть достаточно большое количество игроков, кто может вырасти до статуса звезды топ-уровня. К примеру, голкиперы Ярослав Аскаров и Всеволод Скотников, форварды Родион Амиров, Максим Грошев, Василий Пономарев, защитники Иван Рогов, Шакир Мухамадуллин и другие ребята.

Этих и многих других игроков необходимо тщательно отсмотреть, привести к единому пониманию игры и сплотить. Задача у Ларионова непростая, но для этого и нужны предсезонные турниры. Сам наставник высоко оценивает потенциал ребят, в целом доволен их игрой в четырех прошедших матчах.

Поясним, что в последнее время главным идеологом изменения отношения к молодежи в сторону большего к ним доверия является первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

- Нужно постоянно бросать в бой за команды мастеров молодых ребят. Взять хотя бы легендарную тройку нападения ЦСКА и сборной СССР Сергей Макаров - Игорь Ларионов - Владимир Крутов. В 19 лет они были лучшими в стране, сейчас нам нужны такие молодые звенья, - считает Ротенберг. - Пока мы видим отличный пример: тройку СКА Кирилл Марченко - Иван Морозов - Василий Подколзин. Их успехи - результат совместной упорной работы тренеров, руководителей клуба и ФХР. Мы надеемся, что эти парни скоро станут лучшими в мире, смогут вывести национальную сборную России на принципиально новый уровень.

В КХЛ заявили о 53 заболевших коронавирусом в клубах лиги

Не только в СКА есть талантливая молодежь. Специалисты ФХР следят за всеми такими игроками, стараются создать условия, чтобы они могли раскрыться, а не просиживали в глубоком запасе. Что касается других итогов турнира в Сочи, то игры были показаны в прямом эфире на "Матч ТВ". Плюс ФХР привлекла к организации и финансированию соревнований новых спонсоров. Картинка по ТВ показана по современным стандартам. Все видели на экранах не пустые трибуны (в целях безопасности матчи проходили без зрителей), а тематические баннеры. Использовался интершум с эмоциями переживающей публики, это важно, чтобы игроки не чувствовали некую камерность атмосферы. В целом турнир Sochi Hockey Open получился на славу. Остается надеяться, что и следующие предсезонные соревнования с участием клубов КХЛ пройдут в подобном плане. Благо есть с кого брать пример.

Где будем смотреть

10 августа, понедельник, "Матч! Страна"

16.55. Мемориал Ромазана в Магнитогорске. "Металлург" Мг - "Автомобилист" (Екатеринбург). Прямая трансляция.

20.05. Кубок Республики Башкортостан в Уфе. "Салават Юлаев" - "Трактор" (Челябинск). Трансляция в записи.

Спорт Хоккей Спортивные организации Хоккейные клубы "Сочи" Спортивные организации Хоккейные клубы СКА Спортивные организации Хоккейные клубы "Локомотив" Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Спортивные организации Федерация хоккея России Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею

Главное сегодня

На выборах президента Беларуси проголосовали более 75% избирателей
Российских автовладельцев предупредили о важных нововведениях
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России
Назван самый малочисленный народ России
WSJ узнала о переговорах Twitter и TikTok о возможном объединении
Кокорин: Хочу вернуть тот "Спартак", который все любят
Вслед за Трусовой к Евгению Плющенко ушла Алена Косторная