"Молодежка" выиграла Кубок будущего на турнире в Сочи

Успехом завоевавшей Кубок будущего олимпийской сборной России в Сочи завершился первый предсезонный турнир с участием клубов КХЛ и нашей "молодежки" (до 20 лет), созданной с прицелом на Пекин-2022.

Турнир Sochi Hockey Open проходил в необычном формате. Квартет участников был разбит на две пары, они проводили серии матчей друг против друга. "Олимпийцы" были сильнее ХК "Сочи" (6:0, 10:0, 4:2, 7:1), серебряный призер чемпионата России 2019/20 СКА обменялся парными победами с ярославским "Локомотивом" (6:0, 6:2 и 2:6, 2:3).

Организаторы в итоге решили добавить интриги и, поскольку противостояния получились между молодежными командами с одной стороны и клубными - с другой, учредили еще приз - Кубок будущего. Вот почему в завершающий день соревнований в первом финальном матче за Кубок будущего сошлись олимпийская сборная U20 и ХК "Сочи" (7:1), во втором в борьбе непосредственно за Кубок Sochi Hockey Open - петербуржцы и ярославцы (3:2 в пользу "Локо"). Одним словом, сочинский турнир стал первопроходцем во времена возобновления хоккейной жизни и вместо критики явно заслужил добрые слова за смелость и отличную организацию.

В непростых условиях ограничений в России проводится незначительное число соревнований с участием спортсменов топ-уровня. Это футбол, регби, отдельные этапы первенства страны по пляжным футбол и волейболу с постоянно ломающимися календарями. Хоккей, ни много ни мало, второй по популярности вид спорта в стране, а в отдельных регионах - даже номер один. Вот почему к турниру в Сочи было приковано особое внимание болельщиков и СМИ. Уже сам факт его проведения на достойном уровне заслуживает добрых слов организаторам.

Самым ценным игроком турнира признан Егор Афанасьев из "молодежки"

В сезоне-2019/20 многочисленная армия наших хоккейных болельщиков явно недополучила эмоций, ведь плей-офф КХЛ был прерван на самом интересном месте, в разгар розыгрыша Кубка Гагарина. Несколько месяцев любители ледовых баталий ждали возвращения игры, и вот наконец-то это случилось в курортном Сочи. Главный для России зимний вид спорта вернулся в наиболее жаркие дни субтропического лета.

Не только поэтому соревнования прошли в особой атмосфере. Специалисты и обычные телезрители увидели в деле много перспективной молодежи. Это касается прежде всего как олимпийской сборной, где под началом легендарного нападающего Игоря Ларионова по прозвищу Профессор выступают игроки не старше 20 лет, так и команды хозяев ХК "Сочи". Да и в составах СКА и "Локомотива" есть недавние юниоры.

У Ларионова подобралась весьма интересная по именам и персоналиям команда. Есть достаточно большое количество игроков, кто может вырасти до статуса звезды топ-уровня. К примеру, голкиперы Ярослав Аскаров и Всеволод Скотников, форварды Родион Амиров, Максим Грошев, Василий Пономарев, защитники Иван Рогов, Шакир Мухамадуллин и другие ребята.

Этих и многих других игроков необходимо тщательно отсмотреть, привести к единому пониманию игры и сплотить. Задача у Ларионова непростая, но для этого и нужны предсезонные турниры. Сам наставник высоко оценивает потенциал ребят, в целом доволен их игрой в четырех прошедших матчах.

Поясним, что в последнее время главным идеологом изменения отношения к молодежи в сторону большего к ним доверия является первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

- Нужно постоянно бросать в бой за команды мастеров молодых ребят. Взять хотя бы легендарную тройку нападения ЦСКА и сборной СССР Сергей Макаров - Игорь Ларионов - Владимир Крутов. В 19 лет они были лучшими в стране, сейчас нам нужны такие молодые звенья, - считает Ротенберг. - Пока мы видим отличный пример: тройку СКА Кирилл Марченко - Иван Морозов - Василий Подколзин. Их успехи - результат совместной упорной работы тренеров, руководителей клуба и ФХР. Мы надеемся, что эти парни скоро станут лучшими в мире, смогут вывести национальную сборную России на принципиально новый уровень.

Не только в СКА есть талантливая молодежь. Специалисты ФХР следят за всеми такими игроками, стараются создать условия, чтобы они могли раскрыться, а не просиживали в глубоком запасе. Что касается других итогов турнира в Сочи, то игры были показаны в прямом эфире на "Матч ТВ". Плюс ФХР привлекла к организации и финансированию соревнований новых спонсоров. Картинка по ТВ показана по современным стандартам. Все видели на экранах не пустые трибуны (в целях безопасности матчи проходили без зрителей), а тематические баннеры. Использовался интершум с эмоциями переживающей публики, это важно, чтобы игроки не чувствовали некую камерность атмосферы. В целом турнир Sochi Hockey Open получился на славу. Остается надеяться, что и следующие предсезонные соревнования с участием клубов КХЛ пройдут в подобном плане. Благо есть с кого брать пример.

Где будем смотреть

10 августа, понедельник, "Матч! Страна"

16.55. Мемориал Ромазана в Магнитогорске. "Металлург" Мг - "Автомобилист" (Екатеринбург). Прямая трансляция.

20.05. Кубок Республики Башкортостан в Уфе. "Салават Юлаев" - "Трактор" (Челябинск). Трансляция в записи.