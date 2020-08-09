На территории ЦВО к 2022 году появятся еще десять парков "Патриот"

До конца будущего года на территории Центрального военного округа откроют еще десять парков "Патриот". Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя командующего ЦВО по военно-политической работе Андрей Соболев.

"Экспозиции парков будут представлены историческими и современными образцами вооружения. Помимо площадок статического показа техники, парки оборудуют спортивными площадками и информационными стендами.

Локации парков "Патриот" позволят проводить не только культурно-массовые и просветительские мероприятия военно-патриотической направленности, но и занятия по первоначальной военной подготовке", - заявил Соболев.

В пресс-службе округа уточнили, что на территории ЦВО такие парки уже есть в Свердловской, Саратовской, Тюменской, Иркутской, Самарской, Оренбургской, Кемеровской, Ульяновской областях, в столицах Республик Хакасия, Тува, Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, а также в Алтайском крае.

Надо иметь в виду, что Центральный военный округ - один из самых крупных в России. Он располагается на территории 29 субъектов РФ. Кроме того, в ЦВО структурно входит ряд заграничных объектов. Это - 201-я российская военная база в Таджикистане, объединенная военная база РФ в Киргизии, а также отдельные армейские подразделения и объекты в Казахстане.

Что же касается военно-патриотических парков "Патриот", то, как неоднократно говорили руководители Минобороны РФ, их будут строить по всей стране. Эти парки призваны стать не только местом отдыха россиян, но и площадкой для популяризации героической истории нашего государства, Вооруженных сил РФ и военной службы. А еще - местом проведения различных армейских выставок, форумов и конференций.