Наблюдатели: Президентские выборы в Беларуси проходят в рамках закона

- Сугубо положительные впечатления о выборах, нет визуально ничего такого, что можно расценить как серьезные нарушения, все в рамках законодательства, - рассказал Алексей Кондратьев.
По его словам, в адрес миссии наблюдателей обращений и жалоб не поступало. Также сенаторы опрашивали других наблюдателей - у них вопросов к ходу проведения выборов не было. Сотрудники избиркомов работают качественно, добавил Кондратьев.
- Кроме того, и в открытом доступе нет фактов, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов, - отметил сенатор. - Другой вопрос - есть политические силы, которые стремятся дискредитировать их, но это именно политическая борьба, и она не имеет реального отношения к избирательному процессу.
Он также прокомментировал заявление главы Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной о том, что очереди на отдельных избирательных участках - это провокация со стороны протестного электората. Это не обязательно так - во всяком случае не везде, где очереди образуется, считает сенатор. Избиратели могли скапливаться и сами собой, ведь обычно люди ходят голосовать с утра, и часов в десять наблюдается хорошая активность, отметил он.
В целом явка на высоком уровне считает Кондратьев. "Очень хорошо идут люди", - рассказал он.
Член делегации от Госдумы Артем Туров тоже заявил "РГ" о высокой явке избирателей. Он отметил очереди на некоторых участках.
- Санитарные нормы соблюдаются, избиратели дозированно пускаются на участки, - добавил депутат. - Мы с коллегами посетили ряд участков в Минске и области, везде примерно одинаковая картина - нарушений или инцидентов, а также попыток спровоцировать конфликт не наблюдается.
Парламентарий пока не стал давать общую оценку выборов - по его словам, она будет поставлена после того, как будут собраны данные от всех наблюдателей. Это ожидается завтра, 10 августа.
Как сообщалось, по состоянию на 16:00 в Беларуси на президентских выборах проголосовали 73,4% избирателей. В стране работают около 6 тысяч избирательных участков.