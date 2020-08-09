Наблюдатели: Президентские выборы в Беларуси проходят в рамках закона

Серьезных нарушений на выборах в Беларуси не отмечается, выборы президента республики проходят легитимно. Об этом заявил "РГ" член делегации Совфеда по наблюдению за этими выборами Алексей Кондратьев. Наблюдатель от Госдумы Артем Туров также не отметил нарушений или каких-либо инцидентов, которые могли бы повлиять на результаты.

- Сугубо положительные впечатления о выборах, нет визуально ничего такого, что можно расценить как серьезные нарушения, все в рамках законодательства, - рассказал Алексей Кондратьев.

По его словам, в адрес миссии наблюдателей обращений и жалоб не поступало. Также сенаторы опрашивали других наблюдателей - у них вопросов к ходу проведения выборов не было. Сотрудники избиркомов работают качественно, добавил Кондратьев.

- Кроме того, и в открытом доступе нет фактов, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов, - отметил сенатор. - Другой вопрос - есть политические силы, которые стремятся дискредитировать их, но это именно политическая борьба, и она не имеет реального отношения к избирательному процессу.

Он также прокомментировал заявление главы Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной о том, что очереди на отдельных избирательных участках - это провокация со стороны протестного электората. Это не обязательно так - во всяком случае не везде, где очереди образуется, считает сенатор. Избиратели могли скапливаться и сами собой, ведь обычно люди ходят голосовать с утра, и часов в десять наблюдается хорошая активность, отметил он.

В целом явка на высоком уровне считает Кондратьев. "Очень хорошо идут люди", - рассказал он.

Член делегации от Госдумы Артем Туров тоже заявил "РГ" о высокой явке избирателей. Он отметил очереди на некоторых участках.

- Санитарные нормы соблюдаются, избиратели дозированно пускаются на участки, - добавил депутат. - Мы с коллегами посетили ряд участков в Минске и области, везде примерно одинаковая картина - нарушений или инцидентов, а также попыток спровоцировать конфликт не наблюдается.

Парламентарий пока не стал давать общую оценку выборов - по его словам, она будет поставлена после того, как будут собраны данные от всех наблюдателей. Это ожидается завтра, 10 августа.

Как сообщалось, по состоянию на 16:00 в Беларуси на президентских выборах проголосовали 73,4% избирателей. В стране работают около 6 тысяч избирательных участков.