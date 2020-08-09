Наблюдатели СНГ не фиксируют нарушений на проходящих в Беларуси выборах

Миссия наблюдателей из стран СНГ не зафиксировала нарушений в ходе проходящего сегодня голосования на выборах президента Беларуси. Около 5,7 тысячи избирательных участков по стране открылось в 8:00 и, по словам председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, "фактов нарушений избирательных правил, воспрепятствования голосованию наши наблюдатели на данный момент не зафиксировали".

"Мы рассчитываем, что выборы пройдут спокойно, а достойный кандидат наберет большинство голосов, - сказал глава миссии наблюдателей, в которую входят около 170 человек. - Настроение у людей хорошее, многие приходят с семьями, с детьми".

По его словам, "избирательные участки очень хорошо подготовлены для проведения голосования". У части избирателей вызывает вопросы отсутствие шторок в некоторых местах для голосования, что в ЦИК пояснили необходимостью проветривания помещений. На участках заготовлены маски и дезинфицирующие средства для безопасности голосующих в условиях пандемии коронавируса.

Голосование на выборах президента Беларуси проходит сегодня, избирательные участки закроются в 20:00. Кандидатами зарегистрированы пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко.