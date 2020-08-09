Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) решило переименовать космические объекты, в чьих названиях есть намек на дискриминацию или оскорбление национальных меньшинств. Это коснется планет, туманностей и галактик. Тем самым космическое агентство дало понять, что присоединяется к охватившей США борьбе за расовое равенство.

Одним из приоритетов для НАСА станет отказ от ссылок на планетарную туманность NGC 2392, известную под названием "Эскимос", которое она получило за сходство газового облака с меховым обрамлением капюшонов в одежде жителей Севера. Слово "эскимос" посчитали "колониальным".

Агентство также хочет поменять названия пары спиральных галактик, NGC 4567 и NGC 4568, которые находятся в созвездии Девы и известны как "галактики сиамских близнецов". Эта галактика была названа так Фредериком Виллемом Гершелем, британским астрономом и композитором немецкого происхождения, жившим два с лишним столетия назад.

В дальнейшем устоявшиеся неофициальные названия будут использовать только в том случае, если они не оскорбляют чувств разных нацменьшинств.

Как отмечают эксперты, агентство пошло на поводу различных активистов и общественных организаций, которые требуют от всех "покаяния" за расовую дискриминацию в США. Под натиском борцов за равенство в Америке активно переписывают собственную историю, свергая статуи военачальников времен Гражданской войны (1861-1865). Ранее клуб американской футбольной лиги из Вашингтона был вынужден убрать из своего названия слово "краснокожие".