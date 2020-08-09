Одним из приоритетов для НАСА станет отказ от ссылок на планетарную туманность NGC 2392, известную под названием "Эскимос", которое она получило за сходство газового облака с меховым обрамлением капюшонов в одежде жителей Севера. Слово "эскимос" посчитали "колониальным".
Агентство также хочет поменять названия пары спиральных галактик, NGC 4567 и NGC 4568, которые находятся в созвездии Девы и известны как "галактики сиамских близнецов". Эта галактика была названа так Фредериком Виллемом Гершелем, британским астрономом и композитором немецкого происхождения, жившим два с лишним столетия назад.
В дальнейшем устоявшиеся неофициальные названия будут использовать только в том случае, если они не оскорбляют чувств разных нацменьшинств.
Как отмечают эксперты, агентство пошло на поводу различных активистов и общественных организаций, которые требуют от всех "покаяния" за расовую дискриминацию в США. Под натиском борцов за равенство в Америке активно переписывают собственную историю, свергая статуи военачальников времен Гражданской войны (1861-1865). Ранее клуб американской футбольной лиги из Вашингтона был вынужден убрать из своего названия слово "краснокожие".