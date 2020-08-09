Наша теннисистка Наталья Вихлянцева попала в основную сетку Открытого чемпионата США, который стартует в Нью-Йорке 31 августа.

Вихлянцева была второй в списке запасных. После того как с турнира снялись пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина и Кики Бертенс из Нидерландов, занимающая седьмую строчку рейтинга WTA, россиянка получила шанс сыграть в Нью-Йорке.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в США и жестких мер безопасности, принятых организаторами турнира, некоторые теннисисты отказываются ехать в Америку. Но Вихлянцева собирается выступить на "мэйджоре".

- Планирую полететь в Нью-Йорк. Уже перешла на хардовое покрытие, тренируюсь, - приводит слова Вихлянцевой Федерация тенниса России. - Надеюсь, что к моменту старта турнира ситуация с коронавирусом будет улучшаться. Безопаснее станут поездки, перелеты, сам факт нахождения в другой стране. На турнире в Палермо, несмотря на единичный случай положительного теста на COVID-19, никаких вспышек и массовых заболеваний нет. Это одна из причин, почему решила лететь в США. Уверена, строгие правила, которые будут применяться в Нью-Йорке, позволят избежать проблем.

Между тем свое выступление в США подтвердила еще одна россиянка - экс-первая ракетка России Дарья Касаткина. Даша проиграла в первом круге турнира в Палермо, где получила травму ноги. Как написала Касаткина в "Инстаграме", чтобы на 100 процентов восстановиться к US Open, она снялась с турнира в Праге.