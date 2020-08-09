Назван самый малочисленный народ России

В России самым малочисленным народом являются чамалалы, проживающие в Дагестане и Чечне. В 2010 году 24 человека заявили, что считают себя чамалалами, сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Чамалалов относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев. По данным переписи населения 1967 года, чамалалов насчитывалось более четырех тысяч, пишет РИА Новости.

Редкие народности есть в Ленинградской области. В 2010 году здесь жили 1,3 тысячи вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности водь. В Хабаровском крае проживали 11 тысяч нанайцев, 480 негидальцев, 441 ороч, 620 удэгейцев и представители еще ряда коренных дальневосточных этносов.

Всего в России 47 коренных малочисленных народов. Установить их численность предстоит в ходе Всероссийской переписи населения в 2021 году.