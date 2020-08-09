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Рубрика: Общество

Названа безопасная для организма доза пива в день

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

300 миллилитров в день - допустимая доза употребления пива. Такое мнение в интервью газете "Вечерняя Москва" высказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: iStock
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Доктор отмечает, что пиво готовят из натуральных компонентов, поэтому оно снижает стресс, улучшает обменные процессы в организме и положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Но слишком злоупотреблять нельзя. Особенно мужчинам. "Чем больше мужчина выпивает пива, тем меньше в его организме остается тестостерона", - считает врач.

Нельзя пить пенный напиток на голодный желудок. Пиво может раздражать слизистую желудка, что, в свою очередь, может привести к спазмам.

Бзалкогольное и слаобоалкогольное пиво имеет такое же негативное воздействие на организм, если пить его в большом количестве. К тому же напиток обладает высоким гликемическим индексом. Это может спровоцировать диабет и образование атеросклеротических бляшек.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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