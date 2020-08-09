Новые сельские детские сады, школы, поликлиники появятся в 61 регионе

В следующем году в деревнях и селах в рамках госпрограммы по развитию сельских территорий предполагается построить и модернизировать почти 350 школ, детских садов, домов культуры и других "объектов соцкультбыта". Но выделенных на это средств явно недостаточно, чтобы решить все накопившиеся проблемы.

Минсельхоз подвел итоги конкурса на 2021 год в рамках программы "Современный облик сельских территорий", сообщили в ведомстве. Из 793 заявок на строительство и реконструкцию объектов соцкультбыта было отобрано меньше половины - 344 проекта из 61 региона. Их общая стоимость - 44,9 млрд рублей, из которых 40,2 млрд рублей должен выделить федеральный бюджет. При этом окончательный перечень проектов, которые будут включены в финансирование, планируется сформировать только в ноябре в рамках подготовки федерального бюджета на 2021 год.

В минсельхозе уточнили, что речь идет о таких проектах, как создание, строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (включая государственные или муниципальные образовательные, медицинские, физкультурно-спортивные, культурно-досуговые организации и учреждения социального обслуживания).

"Запланировано строительство объектов для размещения в них организаций народных художественных промыслов, объектов ремесленной деятельности, туризма, приобретение транспортных средств и оборудования для этих объектов, а также строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры", - рассказали в ведомстве.

Во всех селах есть нужда в современной инфраструктуре, чтобы повысить качество жизни сельских жителей, убеждена директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Но 40 млрд рублей федеральных средств для этого явно мало. Если судить по перечню отобранных проектов, регионы выбирали покупку автобусов, ремонт или строительство объектов социальной инфраструктуры, то есть самое-самое необходимое, обращает внимание эксперт. Всего сел с жителями по результатам последней переписи населения в России было около 134 тысяч, а отобрано только 344 проекта.

В России 134 тысячи сел. В 2021 году строить и модернизировать будут только 344 объекта в них

Изначально на госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий" (куда входит подпрограмма "Современный облик сельских территорий") предполагалось потратить 2,3 трлн рублей. Но в феврале стало известно о сокращении финансирования до 1,5 трлн руб­лей на 2020-2025 годы. У программы три источника финансирования - федеральный бюджет (на который приходится почти половина расходов), консолидированные бюджеты регионов и внебюджетные источники.

В июне минфин предложил провести оптимизацию расходов федерального бюджета в 2021-2023 годах, урезав траты по 50 незащищенным статьям на 10%. Под секвестр попала и программа "Комплексное развитие сельских территорий". В минсельхозе "РГ" рассказали, что на реализацию мероприятий госпрограммы доведены средства на 2021 год в объеме 30,9 млрд рублей (против планировав­шихся 34,4 млрд рублей), на 2022 год - 31,5 млрд рублей (­изначально - 35 млрд рублей), на 2023 год - 31,5 млрд рублей (по паспорту программы - 35 млрд рублей).