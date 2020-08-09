Нудист на берлинском пляже устроил погоню за кабаном

Новости

В Париже в ряде районов ношение маски станет обязательным 12:38
На территории ЦВО к 2022 году появятся еще десять парков "Патриот" 12:30
Выбираем оптимальную версию Lada Vesta 12:10
За 100 дней в Новой Зеландии не выявили ни одного нового случая COVID-19 12:00
Южная Корея построит авианосец 11:54
В Москве выявлено на треть меньше случаев коронавируса, чем месяц назад 11:51
СМИ: США изучают возможность обмена представительствами с КНДР 11:44
Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси 11:42
Американка перенесла вторую полную трансплантацию лица 11:25
Окончанию Ленинградской битвы посвятят полуденный выстрел 11:15
На Курилах полиция проверяет видео с издевательствами над медвежонком 11:10
Аборигены не пропустят байкеров на их слет в Южной Дакоте 11:06
В Болгарии протестующие закидали яйцами здание правительства 11:04
ЦИК: Более 40% граждан Беларуси досрочно проголосовали на выборах президента 11:03
Одиннадцать человек погибли в результате пожара в доме в Чехии 10:52
Индия сократит импорт оружия 10:42
Первые избиратели на выборах в Беларуси проголосовали ровно в 08:00 10:28
Еще 803 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:15
В Бразилии три миллиона человек заразились COVID-19, 100 тысяч погибли 08:26
В Беларуси открылись участки для голосования на президентских выборах 08:17
Al Jazeera: Более 700 человек пострадали в ходе протестов в Бейруте 07:52
Олейник проиграл Льюису нокаутом на турнире UFC в Лас-Вегасе 07:34
В Индии семь человек погибли при пожаре в госпитале для больных COVID-19 07:21
В Китае пассажирский самолет потерял высоту и подал экстренный сигнал 06:53
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России 06:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
09.08.2020 12:30
Рубрика: В мире

Нудист на берлинском пляже устроил погоню за кабаном

Текст: Марина Алешина

В немецких СМИ и соцсетях не утихает веселье вокруг казуса, который случился на одном из пляжей Берлина на озере с красноречивым названием Чертово. Из леса к отдыхающим гражданам неожиданно вышла дикая хрюшка с выводком поросят. Кабану приглянулась яркая желтая сумка на берегу, которую он решил утащить с собой. Однако ее владелец - нудист почтенных годов - оказался не промах и бесстрашно бросился за зверем в погоню. Разумеется, в чем мать родила.

Крупнейшая научная сенсация Германии случайно нашлась в подвале

Как шутит Die Welt, последний раз голый человек гонялся за кабаном по среднеевропейской равнине несколько тысячелетий назад. У нудиста XXI века была сильная мотивация: в сумке лежал ноутбук. Несмотря на угрозу со стороны дикого зверя, мужчина не растерялся, догнал его и отбил сумку, вернувшись с трофеем под аплодисменты окружающих. Одна из купальщиц, Адель Ландауэр, снимавшая погоню на свой смартфон, показала снимки самому герою действа. Тот "от души посмеялся" и сказал, что не против, если владелица выложит их в сеть. Кадры мгновенно стали "вирусными". Некоторые затейники уже делают шутливые коллажи - например, монтируют фото с репродукциями сцен античной вазописи, на которых Геракл укрощает Эриманфского вепря.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

ЦИК: Более 40% граждан Беларуси досрочно проголосовали на выборах президента
Российских автовладельцев предупредили о важных нововведениях
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России
Назван самый малочисленный народ России
WSJ узнала о переговорах Twitter и TikTok о возможном объединении
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии