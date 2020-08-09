Нудист на берлинском пляже устроил погоню за кабаном

a sight for the gods! 😂 the boar took his laptop ...

btw, the man is cool with sharing this, he laughed about it too, respect.

© Adele Landauer pic.twitter.com/FeYu5FMD2T — asphaltmieze (@pekibutz) August 7, 2020

В немецких СМИ и соцсетях не утихает веселье вокруг казуса, который случился на одном из пляжей Берлина на озере с красноречивым названием Чертово. Из леса к отдыхающим гражданам неожиданно вышла дикая хрюшка с выводком поросят. Кабану приглянулась яркая желтая сумка на берегу, которую он решил утащить с собой. Однако ее владелец - нудист почтенных годов - оказался не промах и бесстрашно бросился за зверем в погоню. Разумеется, в чем мать родила.

Как шутит Die Welt, последний раз голый человек гонялся за кабаном по среднеевропейской равнине несколько тысячелетий назад. У нудиста XXI века была сильная мотивация: в сумке лежал ноутбук. Несмотря на угрозу со стороны дикого зверя, мужчина не растерялся, догнал его и отбил сумку, вернувшись с трофеем под аплодисменты окружающих. Одна из купальщиц, Адель Ландауэр, снимавшая погоню на свой смартфон, показала снимки самому герою действа. Тот "от души посмеялся" и сказал, что не против, если владелица выложит их в сеть. Кадры мгновенно стали "вирусными". Некоторые затейники уже делают шутливые коллажи - например, монтируют фото с репродукциями сцен античной вазописи, на которых Геракл укрощает Эриманфского вепря.