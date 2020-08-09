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Рубрика: В мире

NYT: В США число случаев COVID-19 превысило пять миллионов

Фото: Getty Images via AFP Фото: Getty Images via AFP
Фото: Getty Images via AFP

В Соединенных Штатах зарегистрировано более пяти миллионов случаев коронавируса, скончались свыше 160,9 тысячи человек. Таковы собственные подсчеты газеты The New York Times.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Пять миллионов заболевших насчитало и агентство Reuters, пишет ТАСС. Данные Университета Джонса Хопкинса показывают схожие цифры - до пяти миллионов США остается около 13,5 тысяч.

На днях Флорида стала вторым штатом, где число случаев COVID-19 превысило 500 тысяч. Ранее в Калифорнии число подтвержденных случаев превысило полмиллиона. К такой же отметке приближается уже и Техас. Соединенные Штаты занимают сегодня первое место в мире по числу заражений коронавирусом.

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