Второй штат в США бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом

Флорида стала вторым штатом в США, где число случаев COVID-19 превысило 500 тысяч. Информацию подтвердили в местном департаменте здравоохранения.

"Во Флориде положительный результат теста на коронавирус получили 502 тысячи 739 человек. От последствий болезни скончались 7 тысяч 627 пациентов", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Первым американским штатом, в котором число подтвержденных случаев превысило полмиллиона, стала Калифорния. К такой же отметке приближается уже и Техас, в котором зафиксировано 459 тысяч 887 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи отметил, что взять ситуацию с распространением вирусной инфекции под контроль в стране можно будет только в том случае, если число ежесуточных заражений удастся сократить до 10 тысяч, против нынешних 50-60.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваний, в США новым типом коронавируса заболели 4 миллиона 804 тысячи 822 человека. По этому показателю страна лидирует в мире.