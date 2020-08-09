Одиннадцать человек погибли в результате пожара в доме в Чехии

Полиция Чехии расследует пожар, в результате которого погибли 11 человек, в том числе трое детей.

По словам представителей местной полиции, пожар поразил сразу всю квартиру, не оставив жильцам шанса на спасение.

Субботний пожар в многоквартирном доме в северо-восточном городе Богумин был назван властями "самым страшным пожаром в истории Чехии", сообщает ВВС. Богумин находится на чешско-польской границе, примерно в 300 километрах к востоку от Праги.

Губернатор Моравско-Силезского края Иво Вондрак заявил, что возгорание, по всей видимости, было предумышленным. По свидетельствам очевидцев, на месте происшествия одного мужчину задержали - он спокойно признался полиции, что устроил пожар.

Позже министр внутренних дел страны Ян Хамачек сказал Чешскому радио, что "огромная трагедия" стала "кульминацией длительного конфликта между соседями".