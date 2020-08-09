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09.08.2020 10:52
Рубрика: В мире

Одиннадцать человек погибли в результате пожара в доме в Чехии

Текст: Андрей Васильев

Полиция Чехии расследует пожар, в результате которого погибли 11 человек, в том числе трое детей.

Фото: iStock
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По словам представителей местной полиции, пожар поразил сразу всю квартиру, не оставив жильцам шанса на спасение.

Субботний пожар в многоквартирном доме в северо-восточном городе Богумин был назван властями "самым страшным пожаром в истории Чехии", сообщает ВВС. Богумин находится на чешско-польской границе, примерно в 300 километрах к востоку от Праги.

Губернатор Моравско-Силезского края Иво Вондрак заявил, что возгорание, по всей видимости, было предумышленным. По свидетельствам очевидцев, на месте происшествия одного мужчину задержали - он спокойно признался полиции, что устроил пожар.

Позже министр внутренних дел страны Ян Хамачек сказал Чешскому радио, что "огромная трагедия" стала "кульминацией длительного конфликта между соседями".

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