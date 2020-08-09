Около Чернобыльской АЭС нашли грибок, защищающий космонавтов от радиации

Как лететь на Марс, если не решен один главных вопросов-защита от космической радиации? Не брать же свинцовые блоки на борт корабля, где каждый килограмм на вес золота. И тем не менее энтузиасты марсианской миссии строят планы, считая, что за 10-15 лет ученые найдут решение. Главное - поставить задачу. Действительно, сегодня уже изучаются несколько вариантов защиты. Один из них американские ученые нашли в районе аварийного Чернобыльского реактора.

Если для подавляющего числа живых организмов большие дозы радиации смертельны, для обнаруженного грибка это настоящее лакомство. Они буквально поглощают радиацию, а содержащиеся в них ферменты преобразуют энергию гамма-лучей в химическую. И чем больше уровень облучения, тем интенсивней размножаются эти многоклеточные феномены. (Конечно, и радиоактивное "чревоугодие" имеет свои пределы).

Грибки уже прошли проверку космосом. Их отправили на МКС, поместив в условия, в которых обитают астронавты. "Подопытные" грибки хорошо переносили и невесомость и невысокий уровень радиации. Их слой толщиной в 1,7 миллиметра понизил уровень радиации на пять процентов. Экстраполируя эти результаты, ученые рассчитали, что для полной защиты людей от опасного облучения во время путешествия на Марс будет достаточно 21-сантиметрового защитного "грибкового" слоя. А на поверхности Красной Планеты, помещение обитаемой космической базы, построенное из материала на основе марсианского грунта, будет под надежной защитой, если толщина слоя составит не менее 9 сантиметров.

Авторы проекта уверяют, что теперь не нужно в отправлять в космос громоздкие конструкции, что " чернобыльский" грибок надежно защитит людей от радиации. Достаточно лишь его небольшого количества, а также немного питательных веществ, чтобы уже в космосе вырастить нужное число едоков.