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09.08.2020 17:54
Рубрика: Общество

Врач оценил опасность нового обнаруженного в Китае вируса SFTS

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выявленная в Китае новая вирусная инфекция SFTS представляет меньшую опасность, чем смесь коронавируса и гриппа.

Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости
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Эту точку зрения высказал URA.RU доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин.

По его словам информации о новом заболевании пока недостаточно. Сейчас можно говорить лишь о том, что новый вирус имеет желудочно-кишечное проявление.

"Но думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно и тем, и тем", - считает эксперт.

Также он обратил внимание на мнение коллег, которые считают, что сейчас новый вирус не опасен для России. Но при этом Владислав Митрохин делает оговорку об отсутствии полной картины. Предположительно новое заболевание распространится на местном уровне, а не так глобально, как коронавирус. Но недостаток информации пока не позволяет делать выводы.

"Точно неизвестно, какие у вируса пути заражения. Думаю, в течение недели мы получим больше информации", - говорит Владислав Митрохин.

Общество Здоровье

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